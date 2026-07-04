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FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

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Allez, allez… Le Maroc a éliminé le Canada et se projette déjà vers la « revanche »

Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Coupe du monde
A. Ounahi
Canada
Maroc

La sélection marocaine s'est aisément qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, grâce à une victoire 3-0 face au Canada, samedi soir.

Les deux formations sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge après une première période pauvre en occasions.

Au retour des vestiaires, les hommes de Mohamed Wahbi ont imposé un pressing haut et soutenu. Ce dispositif a rapidement porté ses fruits : après un centre de Hakimi, Ezzedine Ounahi a ouvert le score d’une frappe puissante à la 50^e minute.

Ounahi a ensuite doublé la mise à la 82^e minute, bien servi par Ibrahim Díaz.

Sofiane Rahimi a conclu le festival des Lions de l’Atlas à la 8e minute du temps additionnel (90+8).

En quarts de finale, le Maroc défiera le vainqueur de la rencontre France-Paraguay.

Les Marocains auront l’occasion de prendre leur revanche en cas de confrontation avec les Bleus, vainqueurs des Lions de l’Atlas en demi-finale de la Coupe du monde 2022.

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