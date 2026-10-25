Allegri : ses propos sur la Roma examinés par le juge sportif, ce qu’il risque

Les propos de Massimiliano Allegri tenus pendant et après le match Roma-Napoli d’hier soir au stade Maradona figureraient, selon les informations recueillies par LaPresse auprès de sources bien informées, dans le rapport établi par les inspecteurs du parquet fédéral présents hier au bord du terrain. Ils auraient été transmis au juge sportif pour examen.





L’entraîneur du Napoli a d’abord eu un accès de colère contre le quatrième arbitre Sacchi et l’arbitre D’Amato après une faute non sifflée sur le but du 3-3 de la Roma, une réaction qui lui a valu d’être expulsé. Puis, après la conférence de presse, il a prononcé cette phrase dans les entrailles du stade : « L’an dernier, ils vous ont mis la Ligue des champions dans la poche ». Allegri risque une sanction allant d’une simple amende à une ou plusieurs journées de suspension.





Le parquet de la FIGC pourrait attendre le verdict du juge sportif avant d’agir officiellement, mais les deux procédures restent distinctes. Si le juge sportif doit se prononcer sur la suspension et l’amende liées au carton rouge reçu sur le terrain, l’instance fédérale chargée de l’enquête se concentrera, elle, sur les propos tenus dans le tunnel des vestiaires. Cette double procédure risque d’alourdir sensiblement la sanction globale infligée à l’entraîneur du Napoli, qui pourrait écoper d’une suspension bien plus longue que prévu.







