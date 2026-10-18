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Wout WeghorstESPN
Siep Engelen
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Allard Lindhout interrompt Twente-Utrecht ; Wout Weghorst est furieux

Twente vs Utrecht
Twente
Utrecht
Eredivisie

Le match entre le FC Twente et le FC Utrecht a été temporairement interrompu après 63 minutes de jeu. Des incidents ont éclaté à la Grolsch Veste après le but du 1-2 inscrit par Ángel Alarcón. 

L’Espagnol a marqué avec brio son deuxième but pour les visiteurs et l’a célébré avec effusion devant les supporters les plus fervents de Twente. 

Plusieurs gobelets ont alors atterri sur le terrain. Lindhout a aussitôt décidé d’interrompre la rencontre. Les deux équipes ont quitté la pelouse et se sont dirigées vers les couloirs des vestiaires, mais non sans difficultés. 

Wout Weghorst, en particulier, s’est vivement emporté. L’avant-centre estime qu’Álarcon a incité les supporters de Twente à jeter leurs gobelets sur le terrain par quelques gestes provocateurs. 

Lindhout a finalement jugé qu’il n’était pas nécessaire de faire rentrer tous les joueurs. Après quelques minutes d’attente au bord du terrain, le match a rapidement repris. À 25 minutes de la fin, Utrecht mène donc 1-2.

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