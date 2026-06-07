Alexander Sørloth a donné son accord personnel et pourrait réaliser un beau transfert avant la Coupe du monde

Alexander Sørloth pourrait changer de club avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde. Selon les spécialistes du mercato Matteo Moretto et Fabrizio Romano, l’attaquant de l’Atlético de Madrid aurait déjà trouvé un accord personnel avec la Juventus. Il ne reste plus qu’aux deux clubs de s’entendre sur les modalités du transfert.

Bien qu’apprécié à l’Atlético, le Norvégien doit souvent se contenter d’un rôle de joker, ce qui traduit une confiance relative de la part de Diego Simeone.

À Turin, l’attaque doit être presque entièrement remaniée : Dusan Vlahovic part libre, tandis que Loïs Openda et Jonathan David n’ont pas convaincu. Arkadiusz Milik, souvent blessé, n’est pas non plus une option fiable.

Pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine – le club a terminé sixième cette année –, l’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, mise sur Sørloth, qu’il présente déjà comme la « recrue de rêve » des Bianconeri.

Sensible à cette marque de confiance, le joueur a déjà trouvé un accord pour un contrat pluriannuel ; selon certaines sources, il percevrait quatre millions d’euros nets par saison.

Le principal obstacle est désormais l’Atlético, où Sørloth est sous contrat jusqu’en 2028. Les Colchoneros réclament plus de trente millions d’euros pour un joueur qui a marqué 44 fois en 107 matchs sous leurs couleurs.

Pour faire baisser le prix, la Juve songerait à inclure Nico González, déjà prêté à l’Atleti la saison passée, comme monnaie d’échange. Sous contrat à Turin jusqu’en 2029, l’Argentin n’entre plus dans les plans du club.

Selon la chaîne norvégienne TV2, les discussions devraient s’intensifier dans les prochains jours. Sørloth, actuellement en préparation pour la Coupe du monde, pourrait même être examiné par la Juventus aux États-Unis si le dossier aboutit.



