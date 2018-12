Alexander-Arnold forfait contre Manchester United

L'international anglais rejoint Joel Matip et Joe Gomez parmi les blessés de Liverpool avant le choc face à Manchester United.

Liverpool doit faire face à un mal de tête avant le match très attendu de dimanche contre Manchester United, Trent Alexander-Arnold rejoignant la liste grandissante des blessés.



Le joueur de 20 ans a été écarté du choc à Anfield face à Manchester United après s'être blessé à la cheville lors de la rencontre de mardi en Ligue des champions contre le Napoli (1-0).

Cela aurait difficilement pu arriver à un pire moment pour Jurgen Klopp, qui a vu l’arrière central Joel Matip être blessé et forfait pour les six prochaines semaines après s’être fracturé la clavicule lors des dernières secondes du match de mardi. Un autre défenseur, Joe Gomez, est absent pour la même période après s'être fracturé la jambe contre Burnley plus tôt ce mois-ci.



Cela signifie que Klopp ne peut choisir que deux défenseurs centraux en forme à un moment crucial de la saison. Dejan Lovren et Virgil van Dijk.



L’absence d’Alexander-Arnold pose un nouveau dilemme. Le jeune homme devrait manquer au moins les deux prochains matchs des Reds, si ce n’est plus.



Klopp a utilisé James Milner au poste d'arrière droit d'Alexander Arnold à Bournemouth la semaine dernière, mais a admis par la suite que le milieu de terrain aurait "probablement préféré toutes les autres positions sur le terrain".



United a ses propres problèmes, avec Luke Shaw, Marcos Rojo, Chris Smalling, Diego Dalot, Matteo Darmian, Scott McTominay et Anthony Martial, qui sont tous douteux pour le match de ce week-end. Victor Lindelof et Alexis Sanchez sont déjà forfaits.



Klopp et Jose Mourinho doivent tenir une conférence de presse vendredi au cours de laquelle ils discuteront des problèmes de leurs équipes.