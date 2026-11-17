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Barcelone reste ouvert à une vente d’Alejandro Balde lors du prochain mercato de janvier, alors que le défenseur n’entre plus dans les plans de Hansi Flick. Manchester United s’étant déjà intéressé à lui, l’international espagnol doit désormais sérieusement repenser son avenir au Camp Nou après les propos sévères tenus publiquement par son entraîneur.

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Balde mis à l’écart à Barcelone

Barcelone est tout à fait prêt à se séparer de Balde lors du prochain mercato de janvier, selon The Athletic. Le défenseur de 23 ans a nettement reculé dans la hiérarchie depuis l’arrivée de Flick en Catalogne. Bien qu’ouvert à un départ cet été, Barcelone a finalement conservé le latéral.

Manchester United a même envisagé un prêt de l’international espagnol plus tôt cette année. Mais Balde n’a disputé que 124 minutes en cinq entrées en jeu cette saison. Flick l’a régulièrement laissé de côté, plongeant le joueur formé à la Masia dans l’incertitude quant à son avenir.

Le constat sévère de Flick en public

Les relations entre l’entraîneur et le joueur se sont de plus en plus tendues après de récentes déclarations publiques. Flick n’a pas mâché ses mots en évaluant la forme actuelle du défenseur et son adéquation avec son système. Le mois dernier, l’entraîneur a expliqué sans détour ses choix tactiques : « Il n’avait pas la confiance dont il a habituellement besoin pour jouer son jeu, ni la conviction nécessaire pour jouer comme l’équipe le souhaite, en exerçant un pressing haut. »

Selon certaines informations, Balde a perçu ces propos comme un message sévère, d’autant qu’il joue très peu. Si Flick s’est ensuite entretenu avec lui en privé pour lui assurer qu’il apportait toujours de la concurrence, les dégâts semblent importants.

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Des difficultés tactiques au Camp Nou

Les dirigeants de Barcelone sont de plus en plus frustrés par la progression de Balde dans le dernier tiers du terrain. Selon le même article, la qualité de ses centres et sa contribution offensive ont notamment stagné, tandis que le système de pressing haut exigeant de Flick requiert une concentration exceptionnelle.

L’entraîneur allemand a donc privilégié d’autres solutions en défense. Joao Cancelo a accaparé le temps de jeu au poste de latéral gauche depuis son retour, tandis que Xavi Espart, 19 ans, a lui aussi brillé avant de se blesser récemment. Flick a même préféré aligner le milieu Frenkie de Jong et Brian Farinas, 20 ans, plutôt que Balde pour pallier des blessures en défense. Une chute spectaculaire pour un joueur qui compte 173 apparitions avec l’équipe première de Barcelone.

Un mercato de janvier décisif en vue

Balde avait initialement refusé de partir cet été parce qu’il se sentait parfaitement bien dans sa ville natale. Il avait clairement exprimé son souhait de rester et de se battre pour retrouver une place de titulaire sous les ordres du nouvel entraîneur. Mais le défenseur a désormais pleinement conscience de sa situation difficile au sein de l’effectif actuel. S’il n’a pas encore accepté l’idée d’un départ, ses chances de regagner sa place semblent de plus en plus minces.