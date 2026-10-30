L'Espagnol Carlos Alcaraz a poursuivi son parcours au tournoi de tennis de Vienne, après avoir dominé l'Américain Tommy Paul en deux manches sèches, sur le score de 6-4 et 7-6 (2), pour composter son billet pour les demi-finales et fixer un rendez-vous avec le Russe Daniil Medvedev dans un duel très attendu pour une place en finale.

Alcaraz a atteint les demi-finales pour la cinquantième fois de sa carrière professionnelle, à l'issue d'une rencontre marquée par de nombreux échanges intenses et quelques fulgurances techniques, bien que le joueur espagnol ait peiné en début de match à trouver son rythme habituel, avant de parvenir à conclure la confrontation à son avantage.

La tâche n'a pas été facile pour Alcaraz face à Tommy Paul, qui lui a imposé des échanges relevés, notamment lorsque le joueur espagnol a vu sa concentration baisser à certains moments du match et a commis des fautes inhabituelles, qui ont failli offrir à son adversaire une chance de revenir. Mais il a su retrouver son équilibre et empocher la première manche sur le score de 6-4.

La compétition s'est poursuivie dans la deuxième manche, au cours de laquelle les deux joueurs ont dû recourir au jeu décisif, avant qu'Alcaraz n'impose clairement sa domination et ne le remporte sur le score de 7-2, s'assurant ainsi une qualification pour le dernier carré sans avoir besoin d'une manche décisive.

Un test difficile attend Alcaraz face à Medvedev, qui s'est lui aussi qualifié pour les demi-finales, après avoir abordé le tournoi avec un moral au beau fixe, dans la foulée de son sacre au tournoi d'Almaty, et après avoir franchi plusieurs duels relevés à Vienne.

Cette confrontation revêt une importance particulière pour l'Espagnol, qui n'a plus réussi à battre Medvedev depuis sa victoire en demi-finale du tournoi de Pékin en 2024, alors que leur dernière rencontre au tournoi d'Indian Wells s'était soldée par une victoire du joueur russe.

Alcaraz cherche à prolonger ses performances de haut niveau dans la capitale autrichienne et à franchir l'obstacle Medvedev pour atteindre la finale, dans un duel au cours duquel il entend bien retrouver sa supériorité sur son adversaire russe.