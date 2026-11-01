L'Espagnol Carlos Alcaraz a été sacré champion de l'Open de Vienne de tennis après sa victoire face à l'Australien Alex de Minaur en finale du tournoi de catégorie 500 points, ajoutant ainsi une nouvelle ligne à son palmarès et devenant le premier joueur espagnol à décrocher le titre du tournoi autrichien depuis David Ferrer en 2015.

Alcaraz, qui disputait sa cinquième finale de la saison dans les tournois de catégorie 500 points, a prolongé sa remarquable série de victoires en signant son 26e succès consécutif dans cette catégorie, portant à 28 le nombre de titres de sa carrière professionnelle.

Avec cette performance, Alcaraz est monté à la troisième place du classement des joueurs espagnols les plus titrés, derrière Manuel Orantes, qui compte 34 titres, et son compatriote Rafael Nadal, détenteur du record avec 92 titres.

Le sacre de la star espagnole est survenu lors de sa première participation au tournoi de Vienne depuis 2021, lorsqu'il avait atteint les demi-finales à l'âge de 18 ans. Il est revenu cette fois pour s'adjuger le titre après une prestation qui lui a permis de dominer la finale.

Alcaraz a entamé le match avec force, profitant de la nervosité de De Minaur et des fautes directes commises par l'Australien, pour obtenir son premier break et mener 3-0 dans le premier set, malgré une balle de break obtenue par son adversaire qu'il n'a pas réussi à exploiter.

L'Espagnol a poursuivi sa domination, tandis que De Minaur peinait à suivre son rythme, et Alcaraz a bouclé le premier set en moins de 36 minutes, après n'avoir concédé qu'un seul jeu à son adversaire.

Dans le deuxième set, De Minaur a tenté d'élever son niveau et de saisir ses chances, parvenant à préserver ses jeux de service, mais il n'a pu véritablement menacer la supériorité de son adversaire, avant de perdre son jeu de service décisif alors que le score indiquait Alcaraz en tête 5-4, permettant à l'Espagnol de conclure la rencontre et de remporter le titre.

Après avoir décroché le tournoi de Vienne, Alcaraz se prépare à relever un nouveau défi au Masters de Paris, de catégorie 1000 points, qui constitue le dernier Masters de la saison, avant de participer aux Finales du circuit mondial de l'ATP, que l'Espagnol aborde en occupant la troisième place de la course à la qualification.