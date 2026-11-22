Plus aucun tournoi majeur ne se dresse sur la route de Carlos Alcaraz. L'Espagnol a fait tomber le dernier obstacle au terme d'une saison exceptionnelle et s'est hissé sur un nouveau sommet du tennis, ajoutant à son palmarès un titre longtemps attendu et confirmant que son retour de blessure marquait le début d'un nouveau chapitre de domination.
Alcaraz a remporté le tournoi de fin de saison, les ATP Finals 2026, en s'imposant face à l'Allemand Alexander Zverev 6-2, 7-6 (8-6) en finale à Turin, en Italie. Il devient ainsi le troisième joueur espagnol de l'histoire à décrocher ce titre, après Manuel Orantes en 1976 et Àlex Corretja en 1998.
Ce sacre offre à Alcaraz une fin parfaite pour une année marquée par de rudes épreuves. Victime d'une blessure qui l'a tenu éloigné des courts pendant plusieurs mois et l'a privé de grands tournois, dont Roland-Garros et Wimbledon, il a effectué un retour en force ces derniers mois, retrouvant son niveau et bouclant la saison avec l'un des titres les plus importants de sa carrière.
Le tournoi n'a pourtant pas été une partie de plaisir, malgré la supériorité d'Alcaraz, qui a abordé la finale en pleine confiance après un parcours solide en phase de groupes, où il a enchaîné les victoires sans perdre le moindre set. Zverev a lui aussi démontré sa capacité à rivaliser, en traversant le tournoi sans concéder le moindre break, avant de se heurter à la puissance de l'Espagnol en finale.
Alcaraz a pris très tôt le contrôle de la première manche, profitant des erreurs de Zverev et de la baisse de régime de son service pour l'emporter 6-2. Il a réussi à breaker son adversaire à deux reprises et à imposer son rythme à la rencontre, malgré un début de match marqué par quelques fautes des deux côtés.
Dans le deuxième set, Zverev a tenté de revenir dans la partie en élevant son niveau de jeu, mais Alcaraz est resté solide et a su gérer les moments décisifs, avant de conclure la manche au tie-break 8-6 et de laisser éclater sa joie en s'écroulant sur le court après la victoire.
Avec ce sacre, Alcaraz complète sa collection des grands titres du tennis. Lui qui avait déjà remporté les quatre tournois du Grand Chelem y ajoute désormais la Coupe du Masters, tandis que la Coupe Davis et la médaille d'or olympique figurent encore parmi les principaux accomplissements qui manquent à son palmarès, alors qu'il continue d'écrire l'histoire à seulement 23 ans.
« C'est un titre que je poursuis depuis longtemps. J'ai traversé des moments très difficiles tout au long de la semaine et, grâce au soutien de mon équipe et de ma famille, j'ai pu donner le meilleur de moi-même et terminer la saison de la meilleure des manières », a déclaré Alcaraz après son sacre.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.