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Plus aucun tournoi majeur ne se dresse sur la route de Carlos Alcaraz. L'Espagnol a fait tomber le dernier obstacle au terme d'une saison exceptionnelle et s'est hissé sur un nouveau sommet du tennis, ajoutant à son palmarès un titre longtemps attendu et confirmant que son retour de blessure marquait le début d'un nouveau chapitre de domination.

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Alcaraz a remporté le tournoi de fin de saison, les ATP Finals 2026, en s'imposant face à l'Allemand Alexander Zverev 6-2, 7-6 (8-6) en finale à Turin, en Italie. Il devient ainsi le troisième joueur espagnol de l'histoire à décrocher ce titre, après Manuel Orantes en 1976 et Àlex Corretja en 1998.

Ce sacre offre à Alcaraz une fin parfaite pour une année marquée par de rudes épreuves. Victime d'une blessure qui l'a tenu éloigné des courts pendant plusieurs mois et l'a privé de grands tournois, dont Roland-Garros et Wimbledon, il a effectué un retour en force ces derniers mois, retrouvant son niveau et bouclant la saison avec l'un des titres les plus importants de sa carrière.

Le tournoi n'a pourtant pas été une partie de plaisir, malgré la supériorité d'Alcaraz, qui a abordé la finale en pleine confiance après un parcours solide en phase de groupes, où il a enchaîné les victoires sans perdre le moindre set. Zverev a lui aussi démontré sa capacité à rivaliser, en traversant le tournoi sans concéder le moindre break, avant de se heurter à la puissance de l'Espagnol en finale.

Alcaraz a pris très tôt le contrôle de la première manche, profitant des erreurs de Zverev et de la baisse de régime de son service pour l'emporter 6-2. Il a réussi à breaker son adversaire à deux reprises et à imposer son rythme à la rencontre, malgré un début de match marqué par quelques fautes des deux côtés.

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Dans le deuxième set, Zverev a tenté de revenir dans la partie en élevant son niveau de jeu, mais Alcaraz est resté solide et a su gérer les moments décisifs, avant de conclure la manche au tie-break 8-6 et de laisser éclater sa joie en s'écroulant sur le court après la victoire.

Avec ce sacre, Alcaraz complète sa collection des grands titres du tennis. Lui qui avait déjà remporté les quatre tournois du Grand Chelem y ajoute désormais la Coupe du Masters, tandis que la Coupe Davis et la médaille d'or olympique figurent encore parmi les principaux accomplissements qui manquent à son palmarès, alors qu'il continue d'écrire l'histoire à seulement 23 ans.

« C'est un titre que je poursuis depuis longtemps. J'ai traversé des moments très difficiles tout au long de la semaine et, grâce au soutien de mon équipe et de ma famille, j'ai pu donner le meilleur de moi-même et terminer la saison de la meilleure des manières », a déclaré Alcaraz après son sacre.