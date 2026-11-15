Comment regarder Albacete contre Celta Fortuna avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga 2 - Journée 14 16 nov. 2026 - 14:30 Estadio Carlos Belmonte

Albacete reçoit Celta Fortuna à l’Estadio Carlos Belmonte pour un match de Segunda Division opposant l’une des équipes en forme du championnat à une formation qui cherche à mettre fin à une série difficile.

L’Albacete de Joseba Etxeberria aborde cette rencontre après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat et de coupe. Cette série a redonné le sourire au club et confirmé sa capacité à compter en deuxième division.

Sa dernière victoire en Segunda Division a été obtenue sur le terrain de Leganes (3-1), un résultat qui a montré à la fois son potentiel offensif et sa capacité à s’imposer à l’extérieur. De retour au Carlos Belmonte, Albacete abordera ce match avec la conviction de pouvoir poursuivre sur sa lancée.

Celta Fortuna, entraîné par Fredi Alvarez, peine davantage à enchaîner les résultats. L’équipe réserve du club galicien occupe la 17e place du classement et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat, même si un nul contre Cordoba a montré qu’elle était capable de prendre des points face à des adversaires de milieu de tableau.

Au vu de la forme actuelle des deux équipes, Albacete fait nettement figure de favori. Mais Celta Fortuna reste imprévisible, comme l’illustre sa victoire 4-1 contre Real Sociedad B plus tôt dans la saison, et les visiteurs ne peuvent donc pas être totalement écartés.

Pour savoir comment regarder ce match de Segunda Division en direct, poursuivez votre lecture.

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