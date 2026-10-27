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Comment regarder Al Shorta contre Al-Hussein SC avec un VPN

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Diffusion internationale

Avant-match

AFC Champions League Two - Journée 3 27 oct. 2026 - 14:15

Al Shorta et Al-Hussein SC se retrouvent en phase de groupes de la Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux clubs abordent avec de réelles ambitions un match susceptible d’influer sur le classement final du groupe D.

Al Shorta arrive en tête du groupe, un rang que confirme sa forme en championnat. Le club irakien s’est imposé 2-0 sur le terrain d’Al Zawraa lors de sa dernière sortie en Premier League, prolongeant une série qui comprend trois victoires sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

Son parcours en Ligue des champions 2 de l’AFC a été régulier. Sa victoire 3-2 contre East Bengal FC lors de sa dernière sortie dans la compétition continentale a montré sa capacité à obtenir un résultat quand cela compte, même si le score a été plus serré qu’espéré.

Al-Hussein SC occupe la deuxième place du groupe et aborde également cette rencontre sur une bonne dynamique. Le club jordanien a inscrit trois buts sans en encaisser sur le terrain d’Al-Seeb lors de sa dernière sortie continentale, un résultat qui a souligné sa confiance offensive à l’extérieur.

Ses résultats en 1re division jordanienne sont plus contrastés, avec une défaite contre Al-Wehdat entre deux victoires. Son bilan continental laisse toutefois penser qu’il élève son niveau de jeu dans cette compétition.

Alors que le leader affronte son dauphin, le résultat aura une incidence directe sur l’équipe qui prendra les commandes du groupe D à l’approche des dernières journées.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Al Shorta contre Al-Hussein SC, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des deux équipes.

Actualités des équipes & effectifs

Al Shorta n’a pas confirmé son groupe pour cette rencontre et aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible à ce stade. La composition probable sera ajoutée dès sa publication par le club.

La situation est similaire pour Al-Hussein SC : aucune information officielle sur son équipe n’a été communiquée et les données disponibles ne font état d’aucune blessure ni suspension. Des mises à jour concernant les deux effectifs seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Al Shorta compte trois victoires, un nul et aucune défaite sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, une série qui le place parmi les équipes les plus régulières du groupe D. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre Al Zawraa en Premier League irakienne. Il a également fait match nul 1-1 contre Al Karkh au cours de cette série. Sur ces cinq rencontres, il a inscrit sept buts et en a encaissé trois. Sa victoire 2-0 contre Al Kahrabaa constitue son seul match sans but encaissé.

Al-Hussein SC a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-0 contre Doqara en 1re division jordanienne, après une défaite 1-0 face à Al-Wehdat. Le club a marqué 11 buts sur ces cinq rencontres, dont quatre lors d’une victoire 4-1 contre Al-Arabi et trois lors d’un nul 3-3 face à Shabab Al-Ordon. Il a toutefois encaissé cinq buts sur cette période.

Historique des confrontations

Aucune donnée sur les confrontations entre Al Shorta et Al-Hussein SC n’est disponible. Il pourrait s’agir d’une rencontre rare, voire de la première entre les deux clubs à ce niveau.

Classement