Comment regarder Al-Seeb - Al Shorta avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 24 nov. 2026 - 11:00

Al-Seeb reçoit Al Shorta pour un match du groupe D de la Ligue des champions 2 de l’AFC. Le lieu et l’heure exacte du coup d’envoi restent à confirmer.

Al Shorta aborde cette rencontre en tête du groupe D. Le club n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, en Ligue des champions 2 et en Premier League irakienne.

Son dernier match s’est soldé par un nul 1-1 contre Zakho le 20 novembre. Auparavant, Al Shorta avait battu Al Naft 2-1, puis Al-Hussein SC 3-0 à l’extérieur en compétition continentale.

Al-Seeb occupe la troisième place du groupe et a besoin de points pour réduire l’écart. Ses cinq derniers matches présentent un bilan contrasté : deux victoires, un nul et deux défaites.

L’équipe omanaise a battu East Bengal FC 2-0 le 3 novembre, après un nul vierge contre le même adversaire une semaine plus tôt. Elle a ainsi enchaîné trois matches sans encaisser de but.

Al Shorta a remporté 1-0 la première confrontation entre les deux équipes en septembre. Al-Seeb cherchera donc à égaliser le bilan de leurs confrontations à domicile.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la chaîne TV et la diffusion en streaming d’Al-Seeb - Al Shorta ne sont pas disponibles pour le moment. Les détails de la diffusion seront ajoutés ici dès leur confirmation.

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