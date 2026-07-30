Le Bayern Munich s'oriente vers une prolongation du contrat de son directeur sportif, Max Eberl, dans un contexte de grande satisfaction au sein du club quant à son travail au cours de la dernière période, malgré la polémique soulevée précédemment au sujet de son avenir.

Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, correspondant du réseau « Sky Sport - Allemagne », les prévisions font état d'une prolongation du contrat d'Eberl au-delà de 2027, précisant qu'il n'y avait eu aucun signe d'un départ anticipé, bien au contraire.

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Plettenberg a évoqué les déclarations du président d'honneur du club, Uli Hoeness, qui a déclaré ce jeudi : « J'étais très en colère contre moi-même. Je n'ai pas géré la situation de la bonne manière avec Max avant la finale de la Coupe (lorsqu'il a mis en doute son avenir au Bayern Munich), et je me suis excusé auprès de lui. »

Hoeness a ajouté, en réponse à une question sur la prolongation du contrat d'Eberl : « Pour le moment, je dirais que la probabilité que cela se produise est de 100 %. »

Plettenberg a indiqué que l'avenir d'Eberl figurera à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil de surveillance, en août, soulignant que Hoeness et les membres du conseil se félicitent grandement de la planification précoce du renforcement de l'équipe, notamment après le recrutement de l'Allemand Nathaniel Brown et du Marocain Ismaël Saibari.

Il a ajouté que la direction du Bayern déplace actuellement son attention vers le dossier des départs, où figurent João Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza parmi les principaux candidats à un départ du club durant la période des transferts estivaux.

Hoeness avait également fait l'éloge de la star du Maroc, indiquant que Saibari avait attiré son attention lors du Mondial 2026.