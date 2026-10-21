Le club d'Al-Qadisiyah a décidé de s'appuyer sur des arbitres étrangers pour le choc tant attendu face à Al-Hilal en Saudi Pro League.

Al-Qadisiyah accueille Al-Hilal après-demain, vendredi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, lors de la onzième journée de la Saudi Pro League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que le club d'Al-Qadisiyah avait précédemment demandé de faire venir un trio arbitral étranger pour diriger la rencontre.

Le journal a précisé que le club de la région orientale a déposé la demande et versé le montant financier requis dans le délai légal imparti, soit au moins 16 jours avant la rencontre.

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L'affaire ne concerne pas uniquement le match face à Al-Hilal, puisque la direction d'Al-Qadisiyah a défini un budget dédié à la venue d'arbitres étrangers pour les chocs de la saison en cours, à commencer par le match face au « Leader ».

Il convient de rappeler que cette rencontre opposera les deux premiers du classement, Al-Qadisiyah trônant en tête avec 25 points, soit un seul point d'avance sur Al-Hilal, deuxième, qui a toutefois disputé un match de moins.