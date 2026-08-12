La volonté du club saoudien d'Al-Qadisiyah de récupérer l'un de ses anciens joueurs s'est heurtée à l'obstacle des conditions financières, mettant à l'arrêt un transfert qui semblait en voie d'aboutir ces derniers jours.

Des sources exclusives ont révélé au journal saoudien « Arriyadiyah » que la direction d'Al-Qadisiyah a décidé de geler ses négociations avec Khaled Al-Ghannam, l'ailier d'Al-Ettifaq, après l'échec de l'accord sur les clauses personnelles du joueur.

Selon le journal, Al-Qadisiyah était parvenu il y a environ deux semaines à un accord de principe avec la direction d'Al-Ettifaq pour racheter le contrat de l'ailier international lors de l'actuel mercato estival, avant d'entamer la phase de négociation avec le joueur âgé de 25 ans.

Le journal a indiqué que la direction d'Al-Qadisiyah a qualifié les exigences financières d'Al-Ghannam d'« irréalisables », ce qui l'a poussée à prendre la décision d'interrompre les discussions et de renoncer pour l'instant à l'idée de faire revenir le joueur, qui avait quitté ses rangs pour Al-Nassr il y a six ans.

L'échec des négociations d'Al-Qadisiyah intervient alors que l'intérêt d'Al-Ittihad pour les services du joueur se poursuit, « Arriyadiyah » ayant signalé dimanche le retour des dirigeants d'Al-Ittihad à la table des négociations avec Al-Ettifaq après un arrêt de plusieurs semaines.

Les négociations entre Al-Ittihad et Al-Ettifaq avaient atteint un stade avancé le mois dernier avant que le club de Djeddah ne décide de les suspendre temporairement, pour revenir ensuite tenter de conclure le transfert.

De son côté, Al-Ettifaq ne s'oppose pas à la vente du contrat restant d'Al-Ghannam, qui court jusqu'à l'été 2028, dans le but de dégager des liquidités financières l'aidant à finaliser de nouvelles recrues avant la fermeture du mercato.

Il est à noter qu'Al-Ghannam est passé d'Al-Qadisiyah à Al-Nassr au début de l'année 2020, avant de vivre une expérience de prêt à Al-Fateh jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, puis de revenir à Al-Nassr pour six mois, avant de rejoindre Al-Ettifaq au début de l'année 2024, lequel l'a prêté il y a deux saisons à Al-Hilal.

L'ailier international a réalisé une saison remarquable lors de la dernière édition de la Roshn League, disputant 32 matchs sur 34, au cours desquels il a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives, avant de rejoindre ensuite la liste de la sélection saoudienne.