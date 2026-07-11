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Al-Qadisiyah met les points sur les i : que faut-il vraiment penser du possible transfert de Kenonis à Chelsea ?

Mercato
Al Quadisiya
Chelsea
J. Quinones
Saudi Pro League
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Mexico
Norvège vs Angleterre
Norvège
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Coupe du monde
Arabie saoudite
Angleterre
Mexique
Norvège
É.-U.

Le meilleur buteur du championnat saoudien serait dans le viseur du club londonien… Le transfert va-t-il se concrétiser ?

Selon plusieurs sources journalistiques, le Mexicain Julián Quionnis, actuellement sous les couleurs d’Al-Qadisiyah en Arabie saoudite, s’engagera avec Chelsea lors du mercato estival suivant sa brillante prestation à la Coupe du monde 2026.

Quinones s’est illustré lors de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où il a marqué 4 buts et délivré une passe décisive en 5 matchs, menant ainsi la sélection de son pays jusqu’aux huitièmes de finale, avant la défaite face à l’Angleterre sur le score de 2-3.

Selon le journaliste Ben Jacobs, qui s’est exprimé sur son compte X, Chelsea n’a formulé aucune offre pour recruter l’attaquant mexicain.

Même en cas d’offre concrète, Al-Qadisiyah refuse catégoriquement de laisser partir son buteur l’été prochain, tant ses performances sous le maillot jaune et bleu ont été déterminantes.

Le joueur de 29 ans a livré ses meilleures performances avec Al-Qadisiyah la saison passée, terminant meilleur buteur du championnat saoudien avec 33 réalisations en 31 matchs, soit un seul but d’avance sur l’Anglais Ivan Toney, l’attaquant d’Al-Ahli.

Coupe du monde
Norvège crest
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Angleterre
ANG

Depuis son arrivée dans le club de l’Est, il a disputé 68 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 62 buts et délivrant 12 passes décisives, soit une contribution offensive supérieure à une par match.

Rappelons que Al-Qadisiyah se prépare à disputer la Ligue des champions de l’Asie pour la première fois de son histoire, après avoir terminé quatrième du championnat saoudien Roshen la saison passée.

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