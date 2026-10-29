Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Riyadh v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Al-Qadisiya rassemble sa force de frappe, Al-Riyadh mise sur Trezeguet

Al Quadisiya
Al Riyadh vs Al Quadisiya
Al Riyadh
Saudi Pro League
Trezeguet
Arabie saoudite
Égypte

Le choc de la puissance et de l'ambition

Tous les regards se tournent ce soir vers la rencontre très attendue entre Al-Qadsiah et son homologue Al-Riyadh, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League.

Al-Qadsiah aborde ce match armé d'une armada de stars internationales et locales, en quête de trois points qui le conforteraient dans la course aux premières places, tandis qu'Al-Riyadh mise sur son organisation défensive et la force de ses joueurs pour créer la surprise au cœur du stade d'Al-Qadsiah.

Al-Qadsiah rassemble sa force de frappe sous la houlette de Casteels

L'entraîneur a opté pour une composition offensive menée par le gardien international belge Koen Casteels, capitaine de l'équipe :

Gardien de but : Koen Casteels.

Prochains matchs
ALG

ALG

AFC Champions League Elite

02 nov. 2026

ALQ

ALQ

ALF

ALF

Saudi Pro League

06 nov. 2026

ALR

ALR

Défense : Mohammed Abu Al-Shamat - Gastón Álvarez - Jihad Zikri - Mohammed Al-Shahrani.

Milieu : Nacho Fernández Faigl - Christopher Bonsu Baah - Teun Koopmeiners... Tijjani Reijnders - Musab Al-Juwayr.

Attaque : Julián Quiñones - Abdullah Al-Salem.

Banc des remplaçants : Al-Kassar, Al-Ammar, Al-Qahtani, Al-Jaber, Iyad, Sangaré, Al-Siyahi, Al-Aliwa, Sani.

Al-Riyadh mise sur Borjan et Trézéguet

De l'autre côté, l'entraîneur argentin Mauricio Dolac a annoncé une composition équilibrée, menée par le gardien chevronné Borjan et la star égyptienne Mahmoud Trézéguet en attaque :

Gardien de but : Milan Borjan.

Défense : Ahmed Assiri - Awad Dahal - Dino Abascal - Khaled Magrashi.

Milieu : Qasim Laghami - Victor - Seko Keïta - Fahad Al-Rashidi.

Attaque : Bernard Mensah - Oko - Mahmoud Trézéguet.

Banc des remplaçants : Jan Bořil, Suleiman Hazazi, Osama Al-Bawardi, Hassan Al-Ali, Hussein Al-Sharfa, Yasser Al-Moussa, Faisal Al-Mabhi, Sultan Al-Issa, Imam Bahri.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google