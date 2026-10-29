Tous les regards se tournent ce soir vers la rencontre très attendue entre Al-Qadsiah et son homologue Al-Riyadh, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League.

Al-Qadsiah aborde ce match armé d'une armada de stars internationales et locales, en quête de trois points qui le conforteraient dans la course aux premières places, tandis qu'Al-Riyadh mise sur son organisation défensive et la force de ses joueurs pour créer la surprise au cœur du stade d'Al-Qadsiah.

Al-Qadsiah rassemble sa force de frappe sous la houlette de Casteels

L'entraîneur a opté pour une composition offensive menée par le gardien international belge Koen Casteels, capitaine de l'équipe :

Gardien de but : Koen Casteels.

Défense : Mohammed Abu Al-Shamat - Gastón Álvarez - Jihad Zikri - Mohammed Al-Shahrani.

Milieu : Nacho Fernández Faigl - Christopher Bonsu Baah - Teun Koopmeiners... Tijjani Reijnders - Musab Al-Juwayr.

Attaque : Julián Quiñones - Abdullah Al-Salem.

Banc des remplaçants : Al-Kassar, Al-Ammar, Al-Qahtani, Al-Jaber, Iyad, Sangaré, Al-Siyahi, Al-Aliwa, Sani.

Al-Riyadh mise sur Borjan et Trézéguet

De l'autre côté, l'entraîneur argentin Mauricio Dolac a annoncé une composition équilibrée, menée par le gardien chevronné Borjan et la star égyptienne Mahmoud Trézéguet en attaque :

Gardien de but : Milan Borjan.

Défense : Ahmed Assiri - Awad Dahal - Dino Abascal - Khaled Magrashi.

Milieu : Qasim Laghami - Victor - Seko Keïta - Fahad Al-Rashidi.

Attaque : Bernard Mensah - Oko - Mahmoud Trézéguet.

Banc des remplaçants : Jan Bořil, Suleiman Hazazi, Osama Al-Bawardi, Hassan Al-Ali, Hussein Al-Sharfa, Yasser Al-Moussa, Faisal Al-Mabhi, Sultan Al-Issa, Imam Bahri.