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Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport
Traduit par

Al-Owais écrit l'histoire : un chiffre exceptionnel à la Gulf Cup 27

Arabie saoudite vs Emirats Arabes Unis
Arabie saoudite
Emirats Arabes Unis
Gulf Cup
M. Al Owais
Arabie saoudite
Émirats arabes unis

Exploits saoudiens individuels et collectifs

Mohammed Al-Owais, gardien de but de la sélection saoudienne, est entré par la grande porte dans l'histoire de la Coupe du Golfe, après avoir gardé ses cages inviolées tout au long de la compétition « Golfe 27 ».

Selon le journal Asharq Al-Awsat, Al-Owais est devenu le cinquième gardien à réaliser cette performance sur une édition complète du tournoi.

Al-Owais ne s'est pas contenté de cet exploit défensif : il a conjugué l'inviolabilité de ses cages et le sacre avec la sélection saoudienne, devenant ainsi seulement le troisième gardien de l'histoire de la Coupe du Golfe à réussir les deux à la fois, après le Koweïtien Ahmed Al-Tarabulsi et l'Omanais Ali Al-Habsi.

La sélection saoudienne a remporté la Coupe du Golfe pour la quatrième fois de son histoire après sa victoire face aux Émirats arabes unis ce soir sur le score de deux buts à zéro.

L'Arabie saoudite a terminé le tournoi sans la moindre défaite et devient la troisième sélection à réussir à décrocher le titre sans encaisser le moindre but, après le Koweït et Oman.

À lire aussi : un exploit rare après 17 ans, 480 minutes révèlent le nouveau visage de la sélection saoudienne

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