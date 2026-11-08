La direction d'Al-Nassr s'est rapprochée de la prolongation du contrat de Nawaf Boushal, pour les 4 prochaines saisons, après plusieurs séries de négociations.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », la direction d'Al-Nassr est entrée en négociations directes avec Ali Al-Ramah, l'agent du joueur, et les deux parties sont parvenues à un quasi-accord sur la prolongation du contrat, étant entendu que l'ensemble des détails financiers et des clauses du nouveau contrat sera annoncé au cours de la prochaine période.

La direction du club de la capitale avait signé un contrat professionnel avec Boushal (27 ans) en janvier 2023 pour 5 saisons, en provenance d'Al-Fateh, tandis qu'il entre dans la période libre qui l'autorise à négocier avec n'importe quel club en janvier prochain.

Boushal, le latéral droit sous le maillot jaune, a disputé 138 matchs, au cours desquels il a inscrit 3 buts, délivré 19 passes décisives, reçu 15 cartons jaunes et été expulsé à deux reprises. Il a été l'un des éléments essentiels ayant contribué à la conquête du titre du championnat Roshn saoudien la saison dernière.

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Boushal compte à son actif 31 matchs internationaux avec la sélection saoudienne et a contribué à la conquête du titre de la Coupe du Golfe des nations en octobre dernier, après la victoire face aux Émirats arabes unis.