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Al-Nassr a reçu un coup de pouce moral avant le choc très attendu face à Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Élite. L'absence de deux des principales stars du club visiteur, le Croate Marcelo Brozović et le Brésilien Roberto Firmino, est en effet confirmée pour le match entre les deux équipes au stade « Al-Awwal Park », alors qu'Al-Sadd est frappé par une série de blessures avant son déplacement à Riyad.

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La délégation d'Al-Sadd arrive lundi dans la capitale saoudienne, Riyad, pour préparer le match face à Al-Nassr, prévu mardi soir dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la zone Ouest de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Le club qatari a dévoilé dimanche soir la liste des joueurs convoqués pour cette rencontre. Elle compte 22 joueurs, choisis par l'entraîneur roumain Răzvan Lucescu, ancien directeur technique d'Al-Hilal, avec l'objectif de ramener un résultat positif du stade « Al-Awwal Park ».

Deux noms de premier plan manquent à l'appel : le Croate Marcelo Brozović, ancien milieu de terrain d'Al-Nassr, et le Brésilien Roberto Firmino, ancien attaquant d'Al-Ahli, les blessures les ayant privés d'une place parmi les options du staff technique pour ce match très attendu.

Les soucis d'Al-Sadd ne s'arrêtent pas à ce duo, puisque l'équipe déplore d'autres absences sur blessure. Lucescu se retrouve ainsi face à un véritable casse-tête pour composer le onze adéquat contre l'un des principaux prétendants de la zone Ouest, d'autant que ce match intervient à un moment où le club qatari a besoin d'améliorer sa position au classement.

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Brozović absent face à son ancien club

L'absence de Brozović revêt un caractère particulier, le milieu de terrain croate ayant défendu les couleurs d'Al-Nassr au cours des trois dernières saisons, avant de rejoindre Al-Sadd.

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Âgé de 34 ans, le joueur n'a disputé qu'un seul match sous le maillot de sa nouvelle équipe avant de se blesser à la cuisse, une blessure qui l'éloigne des terrains depuis la mi-mois dernier. Il reste donc indisponible et prive son équipe de ses services pour ce rendez-vous exceptionnel face à son ancien club.

Firmino, lui aussi, rejoint la liste des absents après avoir récemment souffert d'une blessure aux ischio-jambiers, ce qui rend très improbable sa participation à un match qui aurait pu lui offrir de nouvelles retrouvailles avec l'un des clubs du championnat saoudien qu'il a déjà représentés.

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Al-Sadd est également privé, sur blessure, du milieu offensif brésilien Claudinho, du latéral français Younes El Hannach et du défenseur qatari Pedro Miguel, ce qui complique encore davantage la mission de Lucescu avant d'affronter Al-Nassr.

Le retour de Muntari et la présence des stars qataries

En revanche, la liste d'Al-Sadd comporte quelques bonnes nouvelles, Lucescu ayant convoqué l'attaquant qatari Mohammed Muntari, enfin remis d'une blessure musculaire à la cuisse, qui fait ainsi partie des options offensives de l'équipe pour ce match.

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La liste compte aussi plusieurs des principaux éléments de la sélection qatarie, à commencer par Akram Afif, Boualem Khoukhi et Hassan Al-Haydos, aux côtés du défenseur italien Alessio Romagnoli, du latéral brésilien Paulo Otávio et du milieu de terrain uruguayen Agustín Soria.

Le technicien roumain espère s'appuyer sur l'expérience de ce groupe pour compenser ces absences importantes et se montrer compétitif face à Al-Nassr, d'autant que son équipe ne peut pas se permettre de perdre davantage de points compte tenu de sa situation délicate dans le groupe.

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Cette rencontre revêt une grande importance pour les deux équipes, dont les ambitions et les positions au classement du groupe Ouest diffèrent. Al-Nassr, dirigé par l'entraîneur australien Ange Postecoglou, occupe la septième place avec 6 points, tandis qu'Al-Sadd pointe au quinzième rang, avant-dernier, avec seulement 2 points, ce qui l'oblige à obtenir un résultat positif pour redresser la barre dans la compétition.

Ces absences devraient porter un sérieux coup aux ambitions du club qatari, au moment où Al-Nassr cherche à profiter de l'avantage du terrain et du soutien de son public pour empocher les trois points et consolider sa position dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe.

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Voici la liste d'Al-Sadd pour affronter Al-Nassr :

Gardiens de but : Moataz Barsham, Saad Al-Sheeb, Youssef Abdallah.

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Défenseurs : Alessio Romagnoli, Paulo Otávio, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Mohammed Waad, Abdelrahman Bakri, Abdallah Al-Yazidi, Abdessamad Bounacer.

Milieux : Agustín Soria, Mohamed Camara, Guilherme, Mostafa Meshaal.

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Attaquants : Akram Afif, Mohammed Muntari, Hassan Al-Haydos, Mohammed Manai, Hashim Ali, Giovani, Youssef Abdelrazzak.