Al-Nassr prépare une grande surprise pour João Félix

Le club saoudien d'Al-Nassr s'oriente vers une prolongation du contrat du Portugais João Félix, star de l'équipe première de football, pour deux saisons supplémentaires, avec une revalorisation de son salaire annuel et l'ajout de nouveaux avantages à son contrat, selon ce qu'a rapporté le journal « Al-Riyadiya ».

D'après la même source, Al-Nassr prévoit d'augmenter le salaire de Félix de 10 millions d'euros à 12,5 millions d'euros, une démarche qui reflète la volonté du club de conserver les services du joueur portugais, qui représente l'un des éléments importants du projet de l'équipe.

Le nouveau contrat devrait comporter plusieurs avantages supplémentaires, en plus de l'augmentation financière, sans que leurs détails aient été dévoilés pour le moment.

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La démarche d'Al-Nassr s'inscrit dans le cadre de ses efforts pour conserver ses piliers essentiels et garantir le maintien des éléments capables de faire la différence, alors que l'équipe aspire à lutter pour les titres lors des prochaines saisons.

Al-Nassr n'a pas encore annoncé officiellement la finalisation de l'accord ni la signature du nouveau contrat, la démarche restant ainsi au stade des orientations évoquées concernant l'avenir du joueur avec l'équipe.

João Félix a rejoint Al-Nassr au début de la saison dernière, en provenance du club anglais de Chelsea, et il est parvenu à retrouver l'une de ses meilleures versions individuelles, menant « Al-Alami » à remporter le titre de la Roshn League.

Il a inscrit jusqu'à présent 31 buts et délivré 24 passes décisives en 59 matchs disputés sous le maillot d'Al-Nassr dans les différentes compétitions nationales et continentales.