Al-Nassr pourrait perdre l'un de ses éléments importants au cours de la prochaine période, alors que le gardien international Nawaf Al-Aqidi se rapproche de la fin de son contrat, dans un contexte d'incertitude quant à la position de la direction sur le renouvellement de son engagement avec le joueur et un intérêt d'Al-Ahli, qui suit l'évolution de son avenir.

Selon ce qu'a rapporté le journal « Asharq Al-Awsat », la direction d'Al-Nassr n'a soumis jusqu'à présent aucune offre officielle pour renouveler le contrat d'Al-Aqidi, malgré l'approche du mois de janvier prochain, qui permettra au gardien d'entrer dans la période libre et de négocier avec d'autres clubs.

En contrepartie, Al-Ahli surveille la situation du gardien âgé de 26 ans, cherchant à profiter de son entrée dans la période libre, en vue de négocier directement avec lui et de l'engager dans le cadre d'un transfert libre, dès que les règlements en vigueur le permettront.

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Cette démarche place l'avenir d'Al-Aqidi devant plusieurs scénarios, la direction d'Al-Nassr devant trancher sur la question du renouvellement si elle souhaite conserver le gardien, d'autant que le retard des négociations pourrait offrir à Al-Ahli l'occasion d'agir et de s'attacher ses services sans entamer de négociations de transfert avec le club de la capitale.

Au cours de son parcours avec Al-Nassr, Al-Aqidi a disputé 56 matches, au cours desquels il a réussi à garder sa cage inviolée à 16 reprises, tandis que ses filets ont encaissé 62 buts, ce qui fait de lui l'un des noms suivis sur le marché des transferts saoudien.

À l'approche de l'échéance de la période libre, les prochaines semaines s'annoncent importantes pour déterminer la destination du gardien international, que ce soit par l'ouverture par Al-Nassr des négociations pour renouveler son contrat ou par la persistance de l'intérêt d'Al-Ahli, qui guette l'occasion de l'engager gratuitement.