Al-Khelaïfi : j'ai trouvé un accord avec Pérez, et ce trio mérite le Ballon d'Or

Nasser Al-Khelaïfi, président de l'Association européenne des clubs et président du Paris Saint-Germain, a révélé être parvenu à un accord avec Florentino Pérez, son homologue du Real Madrid, indiquant qu'il voyait trois joueurs candidats pour remporter le Ballon d'Or, décerné au meilleur joueur du monde, cette année.

Al-Khelaïfi s'est exprimé lors d'une conférence de presse à l'issue de l'assemblée générale de l'Association, ce mardi, et a renouvelé son soutien à Florentino Pérez, affirmant que ce dernier et son club méritaient davantage de respect au regard de ce qu'ils ont apporté au football.

Le dirigeant qatari a déclaré, selon les propos rapportés par le journal espagnol « Marca » : « Florentino et le Real Madrid méritent davantage de respect. Il a tout fait pour le football, et je ne sais pas combien de Ligue des champions ils ont remportées ces dernières années. »

Il a poursuivi : « Durant la demi-heure pendant laquelle nous avons discuté, nous sommes parvenus à un accord. » Al-Khelaïfi n'a toutefois pas révélé les détails de cet accord.

Al-Khelaïfi dément vouloir la présidence de la FIFA

Le président du Paris Saint-Germain a abordé la polémique entourant la Fédération internationale de football « FIFA », affirmant qu'il n'envisageait pas de succéder à Gianni Infantino à la présidence de la Fédération internationale.

Il a déclaré : « Je n'ai absolument aucun intérêt pour la FIFA, ce n'est pas mon objectif. Je prends du plaisir dans ce que je fais. Je pense à continuer de grandir avec l'Association européenne des clubs, comme vous l'avez vu aujourd'hui. »

Il a ajouté : « Je veux être positif. Il est triste, comme je l'ai dit, de voir ce que l'on voit, mais nous devons être positifs pour changer les choses. »

Al-Khelaïfi évoque le Ballon d'Or

À propos de la course au Ballon d'Or, Al-Khelaïfi a refusé d'entrer en confrontation avec les autres clubs, mais il a exprimé son souhait de voir l'un des joueurs du Paris Saint-Germain remporter le trophée.

Il a déclaré : « Ne me mettez pas en difficulté avec les autres clubs. Il est évident que je veux que ce soit l'un des trois joueurs de mon équipe qui le remporte : Dembélé, Kvaratskhelia ou Fabián Ruiz, qui le mérite lui aussi, même si vous savez que je connais bien Kylian Mbappé et qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. »