Al Khaleej répète le scénario cruel d'Al Hilal : Mourad Batna bouscule les grands

Dans l'une des affiches les plus spectaculaires de la dixième journée de la Saudi Pro League, Al-Khaleej a refusé de baisser les bras face à son hôte Al-Fateh, transformant un retard de deux buts en une victoire palpitante 3-2, dimanche soir, grâce à un sursaut tardif couronné par un but décisif dans le temps additionnel, signant ainsi l'une de ses plus belles remontées dans l'histoire de la compétition.

Le réseau de statistiques Opta a révélé un chiffre exceptionnel concernant Al-Khaleej, en confirmant que le club est parvenu, pour la troisième fois de son histoire en championnat professionnel saoudien, à remporter une rencontre malgré un retard de deux buts, après son succès contre Al-Fateh.

Le réseau a précisé qu'Al-Khaleej avait déjà réalisé le même exploit à deux reprises, en s'imposant 3-2 contre Al-Taawoun en février 2016 et contre Al-Hilal en novembre 2024, avant de reproduire le scénario face à Al-Fateh dans un match à suspense jusqu'aux dernières secondes.

Dans une autre statistique, Opta a souligné qu'Al-Khaleej avait signé ses trois victoires contre Al-Fateh en championnat professionnel saoudien sur la pelouse de ce dernier, égalant ainsi Al-Wehda et Damac au nombre de succès à l'extérieur face à un même adversaire, tandis qu'Al-Raed domine ce classement avec quatre victoires.

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Le réseau a également mis en lumière la belle performance de Mourad Batna, qui a offert à son coéquipier Lukas Haraslin le but de la victoire, portant son total à quatre passes décisives en Saudi Pro League cette saison, ce qui le place en tête des meilleurs passeurs de la compétition, à égalité avec Mohammed Abou Al-Shamat, Ollie Watkins et Oscar Rodriguez.



