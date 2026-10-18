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Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Al Khaleej répète le scénario cruel d'Al Hilal : Mourad Batna bouscule les grands

O. Watkins
M. Batna
Al Fath vs Al Khaleej
Al Fath
Al Khaleej
Saudi Pro League
Al Hilal vs Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
Angleterre
Maroc
Arabie saoudite

Une nuit exceptionnelle

Dans l'une des affiches les plus spectaculaires de la dixième journée de la Saudi Pro League, Al-Khaleej a refusé de baisser les bras face à son hôte Al-Fateh, transformant un retard de deux buts en une victoire palpitante 3-2, dimanche soir, grâce à un sursaut tardif couronné par un but décisif dans le temps additionnel, signant ainsi l'une de ses plus belles remontées dans l'histoire de la compétition.

Le réseau de statistiques Opta a révélé un chiffre exceptionnel concernant Al-Khaleej, en confirmant que le club est parvenu, pour la troisième fois de son histoire en championnat professionnel saoudien, à remporter une rencontre malgré un retard de deux buts, après son succès contre Al-Fateh.

Le réseau a précisé qu'Al-Khaleej avait déjà réalisé le même exploit à deux reprises, en s'imposant 3-2 contre Al-Taawoun en février 2016 et contre Al-Hilal en novembre 2024, avant de reproduire le scénario face à Al-Fateh dans un match à suspense jusqu'aux dernières secondes.

Dans une autre statistique, Opta a souligné qu'Al-Khaleej avait signé ses trois victoires contre Al-Fateh en championnat professionnel saoudien sur la pelouse de ce dernier, égalant ainsi Al-Wehda et Damac au nombre de succès à l'extérieur face à un même adversaire, tandis qu'Al-Raed domine ce classement avec quatre victoires.

Le réseau a également mis en lumière la belle performance de Mourad Batna, qui a offert à son coéquipier Lukas Haraslin le but de la victoire, portant son total à quatre passes décisives en Saudi Pro League cette saison, ce qui le place en tête des meilleurs passeurs de la compétition, à égalité avec Mohammed Abou Al-Shamat, Ollie Watkins et Oscar Rodriguez.


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