La direction de la société du club d'Al-Ittihad a définitivement tourné la page de l'une des périodes les plus controversées de son organisation sportive, après avoir mis un terme à sa relation contractuelle avec l'Espagnol Ramon Planes, conseiller sportif, au terme d'un parcours de deux ans et neuf mois au sein du club.

Le journal saoudien "Al-Riyadiah" a révélé que la direction d'Al-Ittihad est parvenue à un règlement financier définitif avec Planes, qui a perçu l'intégralité de ses indemnités, permettant ainsi de clore officiellement le dossier de son contrat. Les mêmes sources indiquent que sa prochaine destination sera le championnat mexicain, pour y vivre une nouvelle expérience.

Cette décision constitue l'ultime étape du processus de restructuration globale entamé par la direction au début du mois de juin dernier, lorsqu'elle avait pris la décision surprise d'écarter Planes du poste de directeur sportif pour le transformer en conseiller sportif aux prérogatives limitées, tout en confiant les fonctions de directeur sportif à son compatriote Frank Carbo.

Cette démarche avait été précédée de plusieurs semaines marquées par un gel total des prérogatives exécutives de Planes au sein du "Doyen", avant l'adoption officielle de la nouvelle structure du géant saoudien.

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Âgé de 58 ans, Planes était arrivé à Djeddah en janvier 2024 en provenance du Real Betis, pour diriger les dossiers sportifs de l'équipe première, fort d'un riche parcours européen avec le FC Barcelone et le Real Betis.

Durant le passage de l'Espagnol, Al-Ittihad a vécu deux saisons totalement contrastées sur le plan des résultats. Lors de sa première saison, il a dirigé l'organisation sacrée d'un doublé historique en remportant la Saudi Pro League et la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées.

L'équipe a ensuite reculé la saison dernière, terminant le championnat à la cinquième place, éliminée en demi-finales de la Coupe du Roi et de la Supercoupe, et en quarts de finale de la Ligue des champions d'Asie Elite. Des résultats qui ont accéléré la décision de restructuration et la fin de son chapitre.



