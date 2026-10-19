La direction de la société du club d'Al-Ittihad a définitivement tourné la page de l'une des périodes les plus controversées de son organisation sportive, après avoir mis fin à sa relation contractuelle avec l'Espagnol Ramon Planes, le conseiller sportif, au terme d'un parcours de deux ans et neuf mois au sein du club.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a révélé que la direction d'Al-Ittihad est parvenue à un accord financier définitif avec Planes, en vertu duquel ce dernier a perçu l'intégralité de ses droits, clôturant ainsi officiellement le dossier de son contrat. Les mêmes sources indiquent par ailleurs que sa prochaine destination sera le championnat mexicain, pour y vivre une nouvelle expérience.

Cette décision est intervenue comme une ultime étape dans le feuilleton de restructuration globale entamé par la direction au début du mois de juin dernier, lorsqu'elle avait pris la décision surprise d'écarter Planes de son poste de directeur sportif pour le transformer en conseiller sportif aux prérogatives limitées, tout en confiant les missions de directeur sportif à son compatriote Frank Carbó.

Cette décision avait été précédée de plusieurs semaines marquées par un gel total des prérogatives exécutives de Planes au sein du « Doyen », avant l'adoption officielle de la nouvelle structure du géant saoudien.

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Planes, âgé de 58 ans, était arrivé à Djeddah en janvier 2024 en provenance du Real Betis espagnol, pour diriger les dossiers sportifs de l'équipe première, fort d'un riche palmarès d'expériences européennes avec le FC Barcelone et le Real Betis.

Durant la période de l'Espagnol, Al-Ittihad a vécu deux saisons totalement contrastées sur le plan des résultats. Lors de sa première saison, il a dirigé l'organisation qui a été sacrée avec un doublé historique en remportant les titres de la Roshn Saudi League et de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées.

Cela s'est produit avant que l'équipe ne régresse la saison dernière, terminant le championnat à la cinquième place, éliminée de la Coupe du Roi et de la Supercoupe dès les demi-finales, et de la Ligue des champions d'Asie de l'élite dès les quarts de finale, des résultats qui ont précipité la décision de restructuration et de tourner la page.



