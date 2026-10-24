Le club d'Al-Ittihad a récupéré sa star, dans sa quête d'une première victoire lors de la saison actuelle de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Al-Ittihad se déplacera chez le club ouzbek de Navbahor, après-demain lundi, sur la pelouse de ce dernier, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que la liste du club de Djeddah pour le match a été marquée par le retour de l'ailier néerlandais Steven Bergwijn, après qu'il s'est remis de la blessure dont il a souffert récemment.

Bergwijn a été victime d'une inflammation intestinale, qui a provoqué son absence lors du match contre Al-Diriyah, hier vendredi, qui s'est terminé par une victoire des « Tigres » sur le score de deux buts à zéro, lors de la onzième journée de la Saudi Roshn League.

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Le retour de l'ailier saoudien est très important pour Al-Ittihad, d'autant plus que le club n'a remporté aucune victoire en Ligue des champions d'Asie Élite jusqu'à présent.

Al-Ittihad a fait match nul lors de sa première rencontre face à Al-Shamal qatari sur le score d'un but partout, tandis qu'il a perdu son deuxième match sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah sur le score de 2-1 face à Shabab Al-Ahli émirati.

Ces résultats négatifs ont rendu la situation d'Al-Ittihad décevante dans la compétition asiatique, puisqu'il occupe la onzième place avec un point, tandis que le club ouzbek occupe la septième place avec 3 points.