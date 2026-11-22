Comment regarder Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie TOD TV

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site Internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 13:15

Al Ittihad reçoit Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC le lundi 23 novembre 2026, à la King Abdullah Sports City de Djeddah.

L’équipe saoudienne reste sur une lourde défaite contre Al-Ain. L’équipe de Jens Wissing s’est inclinée 4-1 à domicile le 2 novembre, un résultat qui a freiné son parcours continental.

En championnat, les résultats ont été plus réguliers. Al Ittihad a fait match nul 1-1 contre Abha en Saudi Pro League et avait auparavant battu Al Diriyah 2-0. Wissing a donc des raisons d’espérer une réaction.

Pakhtakor arrive à Djeddah dans une période plus difficile. L’équipe de Kamoliddin Tadjiev a perdu 2-1 contre Lokomotiv Tashkent en championnat d’Ouzbékistan le 20 novembre, trois jours avant ce déplacement.

Ses résultats sur la scène continentale ont été difficiles à encaisser. Battu 6-2 par Al Nassr et 1-0 par Al Quwa Al Jawiya, Pakhtakor n’a pris aucun point lors de ces rencontres.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce match, de l’heure du coup d’envoi aux nouvelles des équipes et à la forme des deux formations.

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