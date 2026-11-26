Comment regarder Al Ittihad - Neom SC avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Saudi Pro League - Journée 13 27 nov. 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

Al Ittihad reçoit Neom SC en Saudi Pro League au King Abdullah Sports City, à Djeddah, alors que le championnat reprend après la trêve internationale.

L’équipe à domicile aborde la rencontre dans une forme correcte. L’équipe de Jens Wissing a battu Pakhtakor Tashkent 2-0 lundi en Ligue des champions Élite de l’AFC, mettant fin à une période éprouvante marquée par des déplacements et de la fatigue comparables à ceux des compétitions européennes.

Cette victoire faisait suite à une lourde défaite 4-1 à domicile contre Al-Ain dans la même compétition. Wissing voudra donc voir son équipe gagner en régularité plutôt que d’enchaîner à nouveau des résultats contrastés. Al Ittihad occupe la cinquième place du championnat.

Neom SC se rend à Djeddah à la sixième place, sous la direction de Christophe Galtier. Le club a remporté deux de ses cinq derniers matches de championnat, dont une victoire 2-1 sur le terrain d’Al Diriyah, mais a également subi deux défaites consécutives contre Al Nassr et Al-Ettifaq plus tôt en octobre.

Les deux équipes se sont affrontées deux fois la saison dernière, lors de rencontres qui ont chacune produit sept buts. Un nouveau match ouvert ne serait donc pas une surprise.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre avant le coup d’envoi.

Actualité des équipes et effectifs