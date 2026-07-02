Selon plusieurs sources médiatiques, Al-Hilal aurait lancé une offensive surprise pour recruter l’attaquant anglais Mason Greenwood, actuellement sous contrat avec l’Olympique de Marseille, alors que le joueur figurait en haut de la short-list d’Al-Ahly pour renforcer son attaque durant le mercato estival.

Le club égyptien avait fait de l’ailier marseillais l’une de ses priorités pour renforcer son attaque, en raison de l’incertitude entourant l’avenir de l’Algérien Riyad Mahrez et de la volonté des dirigeants de recruter une star capable de mener le projet offensif la saison prochaine.

Cependant, le journaliste Ahmed Al-Ajlan, proche du club de la capitale, a révélé que les dirigeants saoudiens ont déjà ouvert des canaux de communication avec l’OM pour finaliser l’arrivée de l’Anglais durant l’été.

D’autres sources concordent : le club saoudien ne compte pas lâcher cette piste, d’autant que l’ailier brésilien Malcom de Oliveira devrait quitter le navire.

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L’attaquant anglais, auteur d’une saison convaincante sous les couleurs phocéennes, correspond au profil recherché par le club saoudien : un joueur rapide capable de créer des différences.

En revanche, Al-Ahli maintient sa confiance en Greenwood, considéré comme la priorité absolue pour dynamiser son flanc offensif, ce qui constitue un revers pour les plans du « Raqi ».

Les prochains jours s’annoncent décisifs : les discussions se poursuivent entre les parties, et ce dossier s’impose comme l’un des transferts les plus suivis du mercato saoudien, où la compétition se joue cette fois-ci à la table des négociations plutôt que sur la pelouse.