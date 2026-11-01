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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Al-Hilal reçoit de mauvaises nouvelles avant d'affronter le Shabab Al-Ahli

G. Martinelli
Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
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Absence persistante et date de retour inconnue

Al-Hilal a reçu un nouveau coup dur avant sa rencontre très attendue face à Shabab Al-Ahli, après la confirmation de l'absence de son ailier brésilien Gabriel Martinelli pour le match prévu mardi, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, au Kingdom Arena de Riyad, en raison d'un manque de préparation physique.

Selon ce qu'a rapporté le journal saoudien « Arriyadiyah », Martinelli suit toujours un programme de rééducation au sein de la clinique du club, afin de se remettre d'une blessure aux ischio-jambiers, précisant que le joueur progresse bien conformément au plan de soins et de rééducation qui lui a été fixé.

Le journal a indiqué que la possibilité d'un retour de l'ailier brésilien aux entraînements collectifs se précisera au cours de la semaine en cours, dans l'attente de sa réponse au programme de rééducation, avant de fixer la date de son retour à la compétition.

Martinelli s'était blessé aux muscles lors de la rencontre entre Al-Hilal et Al-Qadsiah, dans le cadre de la onzième journée de la Roshn Saudi League, le 23 octobre dernier.

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À la suite de cette blessure, le compte officiel du club d'Al-Hilal avait annoncé sur la plateforme X que le Brésilien Gabriel Martinelli avait besoin d'une période de soins et de rééducation comprise entre 10 et 15 jours.

Ainsi, Martinelli manquera le troisième match d'Al-Hilal depuis sa blessure, après avoir été absent face à Al-Shamal au Qatar en Ligue des champions d'Asie Elite et face à Al-Fateh en Roshn Saudi League, rejoignant la liste des absents pour la rencontre contre Shabab Al-Ahli, en attendant que soit fixée la date de son retour sur les terrains.

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