Al-Hilal négocie avec un titulaire de l’équipe des Pays-Bas lors de la Coupe du monde

Selon le journaliste de Sky Sports Sascha Tavolieri, Al-Hilal s’intéresserait de près à Crysencio Summerville. L’attaquant pourrait quitter West Ham United.

Il y a deux semaines, l’attaquant figurait encore dans la sélection néerlandaise à la Coupe du monde. Il y a joué un rôle clé en inscrivant deux buts en phase de groupes et en délivrant une passe décisive à Cody Gakpo lors du match contre le Maroc (1-1, défaite aux tirs au but).

Le joueur de 24 ans est encore sous contrat avec West Ham United jusqu’en milieu d’année 2029. Relégué de Premier League la saison passée, le club londonien ne s’oppose pas à son départ.

Outre Al-Hilal, l’AS Roma et Manchester United suivent aussi de près l’attaquant, auteur de six sélections avec les Pays-Bas.

Le club saoudien a déjà pris contact avec l’entourage de l’attaquant, et West Ham United est désormais informé de cette démarche.

Reste à savoir si l’attaquant est prêt à s’expatrier au Moyen-Orient. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du Rotterdamois s’élève à 35 millions d’euros.

L’Ajax ayant recruté Marcos Leonardo en provenance d’Al-Hilal, ce club dispose à nouveau d’une place pour un joueur étranger. Harry Kane figurerait également sur la liste du club.