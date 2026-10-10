L'Italien Simone Inzaghi et le Néerlandais Jens Vesing ont choisi d'aborder le clasico entre Al Hilal et Al Ittihad, ce samedi soir, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League, avec deux compositions empreintes d'une grande audace et prise de risque, après que les deux entraîneurs ont décidé de s'appuyer sur un seul milieu récupérateur au cœur du jeu. Un choix susceptible d'offrir aux deux équipes une puissance offensive supplémentaire, mais qui laisse en contrepartie des espaces sensibles devant la défense.

Le trait le plus marquant de cette audace réside dans le fait qu'Al Ittihad s'appuie sur Dion Lopy seul au poste de récupérateur, tandis que le Portugais Ruben Neves assume la même mission avec Al Hilal, avec la présence d'Ahmed Al Ghamdi et Houssem Aouar aux côtés de Lopy, et de Nasser Al Dawsari et Simon Bouabré aux côtés de Neves. Un choix qui offre aux entraîneurs davantage d'options pour la projection et la construction du jeu, mais qui place un seul joueur dans chaque équipe face à une lourde responsabilité pour protéger l'axe et stopper les attaques de l'adversaire.

À lire également : Vidéo : Chelsea retrouve son équilibre en Premier League en écrasant Bournemouth

Un seul récupérateur : une aventure au cœur du jeu

Ce choix s'avère d'autant plus risqué face à deux équipes qui possèdent des éléments offensifs capables de se déplacer entre les lignes et d'exploiter les espaces. Si les milieux de terrain montent pour presser ou soutenir l'attaque, Lopy et Neves pourraient se retrouver dans des situations délicates pour couvrir l'espace derrière eux, en particulier lors des pertes de balle et des transitions rapides de l'adversaire. Et dans ce genre de confrontation, une seule passe réussie dans la profondeur peut dépasser entièrement l'entrejeu et mettre la défense directement sous pression.

Prochains matchs HIL Saudi Pro League 14:00 ITT

En revanche, l'idée n'est pas dénuée de bénéfices évidents : s'appuyer sur un seul milieu récupérateur permet d'augmenter le nombre de joueurs dans les zones offensives et offre à l'équipe une plus grande souplesse pour faire circuler le ballon et presser l'adversaire. Mais la réussite de ce plan dépend de la capacité des autres milieux à redescendre rapidement et à apporter leur soutien défensif, ainsi que de l'engagement collectif à resserrer les espaces et à empêcher l'adversaire d'exploiter les zones entourant le récupérateur.

La composition officielle d'Al Hilal et d'Al Ittihad

Al Hilal aborde la rencontre avec une formation menée par Yassine Bounou dans les buts, avec la présence de Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti et Mohammed Mahzari en défense, tandis que Neves prend en charge l'entrejeu avec le soutien de Nasser Al Dawsari et Simon Bouabré. En attaque, Inzaghi compte sur Gabriel Martinelli, Sumerville et Ollie Watkins pour exploiter les espaces et atteindre le but d'Al Ittihad.

Composition d'Al Hilal :

Gardien de but : Yassine Bounou.

Défense : Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez.

Milieu : Nasser Al Dawsari, Ruben Neves, Simon Bouabré.

Attaque : Gabriel Martinelli, Sumerville, Ollie Watkins.

Quant à Al Ittihad, il s'appuie sur Predrag Rajkovic dans les buts, devant lui Faris Abedi, Danilo Pereira, Carlo Simic et Mohanad Al Chanqiti, tandis que Dion Lopy occupe le rôle de récupérateur derrière Ahmed Al Ghamdi et Houssem Aouar. La ligne offensive est menée par le trio Steven Bergwijn, Youssef En-Nesyri et Marwan Al Sahafi, dans une composition qui offre à Vesing des options offensives variées, mais qui exige une grande discipline des milieux de terrain lors des pertes de balle.

Composition d'Al Ittihad :

Gardien de but : Predrag Rajkovic.

Défense : Faris Abedi, Danilo Pereira, Carlo Simic, Mohanad Al Chanqiti.

Milieu : Dion Lopy, Ahmed Al Ghamdi, Houssem Aouar.

Attaque : Steven Bergwijn, Youssef En-Nesyri, Marwan Al Sahafi.

Entre la volonté d'Inzaghi d'imposer sa domination offensive et l'ambition de Vesing de poursuivre ses bons résultats, la bataille au milieu de terrain pourrait devenir le facteur le plus déterminant pour décider du clasico. L'audace dans la composition pourrait offrir à l'une des deux équipes un avantage offensif, mais elle pourrait aussi se transformer en point faible si l'adversaire parvient à exploiter les espaces derrière l'unique récupérateur. La question se pose désormais : qui parviendra à transformer ce risque en gain, et qui en paiera le prix dans l'une des affiches les plus marquantes de la journée ?