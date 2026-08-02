Al-Hilal est entré dans une nouvelle phase de ses négociations pour engager le Sénégalais Iliman Ndiaye, l'ailier d'Everton, après s'être montré disposé à satisfaire les exigences financières du club anglais durant l'actuel mercato estival.

Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, Al-Hilal ne verrait pas d'inconvénient à débourser près de 75 millions de livres sterling, montant fixé par Everton pour accepter de vendre le joueur, en plus de proposer un salaire colossal, bien supérieur à ce qu'il pourrait obtenir en Europe.

Les rapports de force dans les négociations ont changé avec l'entrée en force d'Al-Hilal dans le dossier, Everton n'étant plus contraint de revoir ses exigences financières à la baisse ni d'examiner des offres comprenant des paiements différés, au premier rang desquelles celle formulée par Manchester United.

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D'autres rapports de presse indiquent que la transaction sera conclue dans quelques jours, le « Zaïm de l'Asie » cherchant à bâtir une équipe solide pour réaliser le doublé championnat-Ligue des champions d'Asie.

Ndiaye est l'une des cibles majeures d'Al-Hilal pour renforcer son secteur offensif, alors que le staff technique souhaite ajouter un ailier doté de vitesse et capable de faire la différence, en particulier après l'échec de plus d'une piste au cours des dernières semaines.

L'avenir du joueur reste ouvert à toutes les possibilités, mais l'entrée d'Al-Hilal avec une telle puissance financière pourrait lui conférer un net avantage dans la course à la signature de la star sénégalaise, si le joueur décidait de tenter une nouvelle expérience hors du championnat anglais.