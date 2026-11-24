Comment regarder Al-Faisaly - Al-Rayyan avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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Avant-match

AFC Champions League Two - Journée 5 25 nov. 2026 - 11:00

Al-Faisaly reçoit Al-Rayyan pour un match du groupe C de la Ligue des champions 2 de l’AFC. Le stade et la ville restent à confirmer.

L’équipe hôte traverse une mauvaise passe. Elle n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches et ses deux défaites contre Al-Taawoun dans cette compétition la contraignent à regarder vers le haut du classement.

Lors de sa dernière sortie continentale, Al-Faisaly s’est incliné 3-1 face à Al-Taawoun. L’équipe a ensuite fait match nul 0-0 contre Shabab Al-Ordon en championnat, mettant au moins fin à sa série de défaites.

Al-Rayyan aborde la rencontre dans un tout autre état d’esprit. L’équipe a remporté quatre de ses cinq derniers matches, marquant beaucoup en Stars League et prenant le maximum de points contre Al-Nahda dans cette compétition.

Son dernier résultat est une victoire 5-3 sur le terrain d’Al-Shahaniya, le 21 novembre. Ce match a illustré son efficacité offensive, mais aussi sa tendance à encaisser des buts.

Les deux équipes se sont déjà affrontées une fois cette saison. Al-Rayyan avait remporté 4-3 ce match à sept buts en septembre. Al-Faisaly a donc une défaite à effacer.

Voici comment suivre la rencontre, avec l’heure du coup d’envoi et les informations sur sa diffusion.

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