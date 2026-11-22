Comment regarder Al-Ain contre Esteghlal avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie TOD TV

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 11:00

Al-Ain reçoit Esteghlal en Ligue des champions Élite de l’AFC, avec un enjeu clair au classement de la zone Ouest avant la rencontre.

Le club des Émirats arabes unis occupe la tête du classement et voudra conserver cette place devant ses supporters.

L’équipe de Vladimir Ivic arrive en bonne forme sur la scène nationale. Elle a battu Al-Dhafra 2-1 en ADNOC Pro League le 19 novembre et n’a perdu qu’une fois lors de ses cinq derniers matches.

Esteghlal, entraîné par Sohrab Bakhtiarizadeh, occupe la troisième place de la zone Ouest et doit encore combler son retard. Son dernier résultat est un match nul 2-2 contre Esteghlal Khuzestan en Persian Gulf Pro League.

Le club iranien a battu Al-Shamal 1-0 lors de son précédent match continental, mais s’était incliné 2-0 contre Shabab Al-Ahli Dubai la semaine précédente. La régularité reste son principal défi.

Al-Ain a également montré son potentiel offensif dans cette compétition en battant Al Ittihad 4-1 le 2 novembre.

Voici ce que nous savons sur les moyens de suivre le match.

Les informations officielles concernant la diffusion d’Al-Ain contre Esteghlal ne sont pas encore disponibles. Nous mettrons cette page à jour avec les détails sur la chaîne TV et le streaming dès qu’ils seront confirmés.

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