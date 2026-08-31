Le Néerlandais Marino Pušić, entraîneur d'Al-Ahli, a pris une décision surprenante avant la confrontation attendue face à Al-Hilal, en écartant l'un de ses nouveaux professionnels de la liste de l'équipe, une démarche qui reflète l'ampleur de l'insatisfaction quant au rendement affiché par le joueur lors du dernier match face à Al-Kholood.

Al-Ahli se prépare à affronter Al-Hilal mardi soir, dans le match reporté de la troisième journée de la Roshn Saudi League, avec une grande envie de retrouver l'équilibre après la lourde défaite face à Al-Kholood sur le score de 3-1, tandis que « le Leader » aborde la rencontre avec l'ambition de poursuivre sa série de victoires et de renforcer sa présence dans la course à la compétition.

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Selon ce qu'a rapporté le journaliste Walid Saïd, proche d'Al-Ahli, Pušić a décidé d'écarter l'Ukrainien Artem Bondarenko, la nouvelle recrue dans les rangs du club, de la liste qui disputera le Clasico face à Al-Hilal, une décision intervenue après une prestation en deçà des attentes lors de la dernière journée.

Il semble que le staff technique n'ait pas été convaincu par ce qu'a offert Bondarenko face à Al-Kholood, le joueur ayant été loin du niveau attendu de lui, en parallèle de la piètre image affichée par Al-Ahli de manière générale, ce qui a poussé l'entraîneur à effectuer des changements rapides avant un test plus difficile face à l'une des équipes les plus fortes de la Roshn Saudi League.

Bondarenko paie le prix de la soirée face à Al-Kholood

La prestation de Bondarenko face à Al-Kholood n'a pas été anodine aux yeux du staff technique, d'autant que le joueur est arrivé à Al-Ahli au milieu de grands espoirs de voir apporter à l'équipe un plus, mais il n'a pas réussi, lors de son premier test, à prouver sa capacité à faire la différence ou à offrir le rendement qu'attend Pušić.

La décision de l'écarter est venue confirmer que l'entraîneur néerlandais ne veut pas prendre le risque d'aligner un joueur qu'il n'estime pas au sommet de sa forme, surtout que la confrontation face à Al-Hilal exige les plus hauts degrés de concentration, de discipline et de préparation, alors que « le Leader » dispose d'armes offensives capables de sanctionner la moindre erreur.

L'exclusion peut également représenter un message clair à tous les éléments d'Al-Ahli : le maintien dans la formation n'est pas garanti, et tout joueur est appelé à prouver son droit à jouer par sa performance et son rendement sur le terrain, indépendamment de la valeur du transfert ou des noms passés.