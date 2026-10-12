L'absence de l'une des stars d'Al Ahli est confirmée pour le choc à venir contre Al Nassr, prévu jeudi prochain en soirée au stade « Al Inma », dans la cité sportive du Roi Abdallah à Djeddah, dans le cadre de la neuvième journée du championnat saoudien Roshn Pro League.

Après la victoire d'Al Ahli face aux Émiratis d'Al Wasl sur le score de 3-1 lundi soir, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite, l'absence de Hosawi pour la prochaine rencontre de championnat a été confirmée.

Le journaliste du média « Al Riyadiah » Abdallah Ahmed a écrit sur son compte X : « L'absence de Zakaria Hosawi pour le match d'Al Ahli contre Al Nassr est confirmée. »

Ahmed n'a donné aucune indication sur la durée de l'absence de Hosawi, se contentant d'affirmer : « Le joueur restera absent au cours de la période à venir, jusqu'à la fin de son programme de soins. »





Prochains matchs AHL Saudi Pro League 14:00 ALN Regarder

À lire aussi : Avec l'emblème de la couronne, la sélection portugaise salue le brio de Trincão face à Al Wasl

Hosawi s'était blessé lors de sa participation avec la sélection saoudienne contre l'Irak, en clôture du premier tour de la Coupe du Golfe « Gulf Cup 27 », disputée récemment dans le Royaume et remportée par l'Arabie saoudite.

Les examens ont révélé par la suite que Hosawi souffrait d'une légère déchirure du ligament croisé postérieur du genou et qu'il avait besoin d'environ deux semaines de soins et de rééducation.

Le doute planait également avant le match contre Al Nassr autour de la star d'Al Ahli Saleh Abou Al Shamat, blessé face à Al Wasl et remplacé à la 69e minute en raison d'une blessure à l'épaule.

Al Ahli occupe la sixième place au classement de la Roshn Pro League avec 15 points, contre 19 points pour Al Nassr, troisième.

À lire aussi : Après les gains tirés du transfert de Salah, nouvelle performance financière à Trabzonspor