Al Ahly a mis à profit de la meilleure des manières la trêve des compétitions officielles, en s'imposant lors d'un match amical face à l'Al Ittihad Misrata libyen sur le score de 4-2, dans la rencontre qui les a opposés ce lundi soir sur la pelouse du stade Al Tatch, dans le cadre de la préparation de l'équipe pour la prochaine phase.

Les buts d'Al Ahly ont été inscrits par « Yassine Meraï, Hussein El Shahat, Ahmed Reda et Sofiane Bendebka », permettant à l'équipe de décrocher une victoire qui a offert au staff technique dirigé par le Marocain Hossein Amotta une occasion importante d'évaluer la disponibilité de plusieurs de ses joueurs, en l'absence des éléments internationaux.









Le staff technique a tenu à profiter de la rencontre pour donner leur chance à plusieurs joueurs et suivre leur niveau technique et physique, avant la reprise des compétitions officielles.

Le staff technique avait décidé de faire monter « 7 joueurs du secteur des jeunes » afin de participer aux entraînements de l'équipe première et de compenser l'absence des joueurs internationaux. Il s'agit de : « Zeidan Najeh, Mohamed El Sayed, Yassine Mohamed, Mohab Wael, Omar Abou Ghazala, Abdel Rahman Ramy "Mano" et Ahmed El Sheikh ».









Avant le coup d'envoi du match, Mohamed El Beira, membre du conseil d'administration du club Al Ittihad Misrata, a tenu à offrir à Wael Gomaa, directeur sportif d'Al Ahly, le bouclier et le drapeau du club libyen.

De son côté, Wael Gomaa a exprimé sa considération pour les responsables d'Al Ittihad Misrata, souhaitant à l'équipe libyenne réussite et succès durant sa période de préparation, ainsi que la réalisation de ses objectifs lors de la prochaine phase.















