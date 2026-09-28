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Al Ahlyالحساب الرسمي للنادي الأهلي
Karim Malim
Traduit par

Al Ahly domine l'Ittihad Misrata : Amrouche teste les remplaçants et offre une bouffée d'oxygène aux jeunes

Al Ahly SC
H. Ammouta
S. Benjdida
Premier League
M. Bakrar
Zamalek SC
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Al-Ittihad
Maroc
Algérie
Égypte
Libye

Quadruplé au Tetsch

Al Ahly a mis à profit de la meilleure des manières la trêve des compétitions officielles, en s'imposant lors d'un match amical face à l'Al Ittihad Misrata libyen sur le score de 4-2, dans la rencontre qui les a opposés ce lundi soir sur la pelouse du stade Al Tatch, dans le cadre de la préparation de l'équipe pour la prochaine phase.

Les buts d'Al Ahly ont été inscrits par « Yassine Meraï, Hussein El Shahat, Ahmed Reda et Sofiane Bendebka », permettant à l'équipe de décrocher une victoire qui a offert au staff technique dirigé par le Marocain Hossein Amotta une occasion importante d'évaluer la disponibilité de plusieurs de ses joueurs, en l'absence des éléments internationaux.



Le staff technique a tenu à profiter de la rencontre pour donner leur chance à plusieurs joueurs et suivre leur niveau technique et physique, avant la reprise des compétitions officielles.

Le staff technique avait décidé de faire monter « 7 joueurs du secteur des jeunes » afin de participer aux entraînements de l'équipe première et de compenser l'absence des joueurs internationaux. Il s'agit de : « Zeidan Najeh, Mohamed El Sayed, Yassine Mohamed, Mohab Wael, Omar Abou Ghazala, Abdel Rahman Ramy "Mano" et Ahmed El Sheikh ».



Avant le coup d'envoi du match, Mohamed El Beira, membre du conseil d'administration du club Al Ittihad Misrata, a tenu à offrir à Wael Gomaa, directeur sportif d'Al Ahly, le bouclier et le drapeau du club libyen.

De son côté, Wael Gomaa a exprimé sa considération pour les responsables d'Al Ittihad Misrata, souhaitant à l'équipe libyenne réussite et succès durant sa période de préparation, ainsi que la réalisation de ses objectifs lors de la prochaine phase.



#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
V
V
V
V
V
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
V
V
V
V
N
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
V
N
V
V
V
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
V
V
V
V
D
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
V
V
D
V
N
6
Al IttihadAl IttihadALI
531163+310
V
V
V
D
N
7
Arab ContractorsArab ContractorsAMA
521265+17
V
N
V
D
D
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
V
V
D
D
N
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
D
N
D
V
V
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
V
D
V
D
N
11
Al QanaAl QanaQAN
51315506
D
N
N
N
V
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
D
D
D
V
V
13
National BankNational BankNAB
520347-36
D
V
V
D
D
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
D
D
N
V
N
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
D
V
N
D
D
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
V
D
D
N
D
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
D
D
D
D
V
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
D
D
D
N
N
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
D
D
D
N
N
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
D
D
N
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation



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