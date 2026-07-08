Al-Ahli (Arabie saoudite) négocie un transfert portugais de grande envergure

La direction d’Al-Ahli s’est activée dès les premières semaines de l’intersaison pour sécuriser son poste de latéral droit. Son choix numéro un se porte sur le Portugais Nelson Semedo, actuellement sous contrat avec le club turc de Fenerbaçhe.

Selon le journaliste Akram Connor sur le réseau social X, le club saoudien s’apprête à entamer des négociations directes avec le club stambouliote pour convaincre ce dernier de céder l’international portugais dans les prochains jours, conformément à sa stratégie de recruter des joueurs possédant un solide palmarès européen et international.

Selon la même source, le club saoudien serait prêt à débourser entre 6 et 7 millions d’euros pour libérer le joueur de 32 ans, sous contrat avec les Aigles jusqu’en 2027, après son arrivée en 2025. Sa valeur marchande actuelle est estimée à environ 6 millions d’euros.

Selon la presse turque, son avenir sera clarifié à l’issue du stage de préparation de Fenerbaçhe en Autriche, lorsque l’entraîneur İsmail Kartal rendra sa décision finale sur son maintien ou son départ.

Semedo possède un parcours remarquable : il a représenté le Portugal lors de la dernière Coupe du monde et a disputé quatre matches dans cette compétition. Il a également disputé 40 matches sous le maillot de Fenerbahçe la saison dernière, toutes compétitions confondues, au cours desquels il a marqué un but et délivré trois passes décisives, ce qui témoigne de sa valeur en tant que l’un des arrières latéraux les plus expérimentés du football européen.

L’intérêt manifesté par Al-Ahly pour Semedo traduit la volonté de combler sans délai le manque d’efficacité défensive sur le flanc droit par un joueur capable de faire la différence dès la première journée de championnat.