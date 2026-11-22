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L’Ajax a remporté dimanche après-midi une victoire sans difficulté en Eredivisie. À la Johan Cruijff ArenA, ADO Den Haag a été écarté avec une facilité déconcertante : 3-0. Grâce à ce succès, l’équipe de Míchel Sánchez remonte à la deuxième place, à un point du PSV.

Un nom retenait particulièrement l’attention dans le onze de départ de l’Ajax : Maarten Paes gardait les buts à la place de Marc ter Stegen. « Marc a eu quelques problèmes cette semaine, car il est revenu de la période internationale avec des douleurs. Il n’a participé qu’à un seul entraînement, lors duquel il ne se sentait pas à cent pour cent », a expliqué l’entraîneur espagnol avant le match sur ESPN.

Il est vite apparu que les hommes de Míchel passeraient un après-midi tranquille. ADO reculait surtout et espérait tenir le plus longtemps possible, mais ce plan était déjà réduit à néant au bout de trois minutes.

Au terme d’une attaque rapide lancée par Oscar Gloukh, le ballon est arrivé dans les pieds de Klaassen. « Monsieur 1-0 » a ouvert le score sans hésiter. Un coup dur pour Maurice Steijn, qui faisait justement son retour comme entraîneur en Eredivisie face à l’Ajax.

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Avant même le quart d’heure de jeu, l’Ajax a doublé la mise. Le ballon est passé par Tolu Arokodare et Klaassen avant d’arriver dans la course de Jorthy Mokio, qui s’est soudain retrouvé seul face au but. Le milieu de terrain n’a pas hésité et a placé le ballon dans le coin inférieur droit : 2-0.

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ADO concédait donc les buts bien trop facilement, et sa situation est devenue encore plus désespérée lorsque Matteo Waem a été expulsé. Le défenseur a très légèrement accroché Tolu, qui filait seul au but et s’est empressé de tomber sur la pelouse. Un épisode douloureux pour ADO, d’autant que le club venait de voir un de ses buts refusé pour hors-jeu.

Avant la pause, l’Ajax a définitivement scellé le sort du match. Klaassen a été le plus prompt à réagir sur un centre de Lucas Rosa et a glissé le ballon hors de portée du gardien Kilian Nikiema, qui n’a pas paru à son avantage : 3-0.

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Il ne s’est presque plus rien passé à Amsterdam en seconde période. Les trois points étaient acquis pour l’Ajax, et le match ressemblait dès lors davantage à une rencontre amicale. Tolu, Yves Bissouma et Steven Berghuis, entré en jeu, ont tout de même eu quelques occasions. Ce dernier a trouvé l’extérieur du poteau.

La victoire de l’Ajax a toutefois été ternie en fin de match lorsque Mokio a subi un choc violent avec Sekou Sylla. Le jeune Belge a été durement touché par son adversaire et a quitté le terrain en souffrant beaucoup, soutenu par d’autres personnes . Il ne s’est plus rien passé pendant les dix minutes suivantes. Un retour décevant, donc, pour Steijn à ADO, et un après-midi réussi pour l’Ajax, de nouveau deuxième en Eredivisie.