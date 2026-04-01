Selon des informations parues dans la presse marocaine, un arbitre égyptien sera chargé d'arbitrer le match opposant l'Union de la Capitale algérienne à l'Olympique de Safi marocain dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine.

Selon le site marocain « Al-Batal », mercredi, la Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'Égyptien Amin Omar pour arbitrer le match, qui se déroulera lors du match aller des demi-finales de la compétition continentale.

Le match aller se déroulera en Algérie le 11 avril prochain.

Le match aller sera dirigé par une équipe d'arbitrage égyptienne menée par l'arbitre Amine Omar, assisté de Mahmoud Abou El-Raghal et Ahmed Hossam Taha, tandis que la fonction de quatrième arbitre sera assurée par Mohamed Ma'rouf. La technologie vidéo (VAR) sera gérée par son compatriote Mahmoud Ashour, assisté par Hossam Azab en tant qu'arbitre assistant pour la technologie vidéo.

Quant au match retour, qui se déroulera le 19 avril au stade El Massira, il sera dirigé par l'arbitre rwandais Samuel Uikanda, assisté du Kenyan Gilbert Cheryot et de l'Angolais Oliver Lopez Sanchez, tandis que le Tchadien Mohamed El-Haj Ali sera le quatrième arbitre, et que le Sénégalais Issa Sy sera chargé de la technologie vidéo (VAR), assisté par son compatriote sénégalais Gabriel Camara en tant qu'arbitre assistant vidéo.

Le vainqueur du match entre Safi et l'Union de la Capitale se qualifiera pour la finale, où il affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale opposant le Zamalek égyptien au CR Belouizdad algérien.