La Fédération saoudienne de football a dévoilé le nouveau calendrier des tours restants de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées pour la saison 2026-2027, en fixant le programme des rencontres des huitièmes de finale, ainsi que les dates des quarts de finale et des demi-finales, dans le cadre de la poursuite des compétitions de ce tournoi qui voit une lutte acharnée entre 16 équipes pour continuer le chemin vers le titre.

Les matches des huitièmes de finale se disputeront les 11 et 12 janvier 2027. Ce tour verra des affiches très attendues pour les clubs d'Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Nassr et Al-Ittihad, lors de duels à élimination directe sans droit à l'erreur. Les quarts de finale, quant à eux, se tiendront les 1er et 2 février, et les demi-finales les 4 et 5 mai de la même année.

Al-Ittihad face à Al-Jubail, Al-Hilal contre Al-Hazm

Les rencontres des huitièmes de finale débuteront le lundi 11 janvier avec quatre affiches. Al-Orobah affrontera Al-Akhdoud à 16h50 sur le terrain de l'université de Jouf, et au même moment Al-Jubail rencontrera Al-Ittihad au stade Prince Abdelaziz bin Mossaad, dans la ville de Haïl.

À 20 heures, Al-Riyadh recevra l'équipe d'Al-Feiha au stade Prince Faisal bin Fahd dans la capitale, tandis qu'Al-Hilal croisera le fer avec Al-Hazm sur le terrain de la Kingdom Arena, lors d'une rencontre durant laquelle les deux équipes chercheront à décrocher leur billet pour les quarts de finale.

Al-Ahli face à Al-Ula, Al-Nassr se mesure à Al-Khaleej

Les compétitions se poursuivront le mardi 12 janvier, lorsqu'Al-Taawoun rencontrera Al-Wehda à 16h50 sur le terrain du club d'Al-Taawoun, dans la ville de Bouraïda, tandis qu'Al-Ahli se déplacera chez Al-Ula à 17h05 au stade Prince Mohammed bin Abdelaziz, à Médine.

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Les rencontres des huitièmes de finale se clôtureront par deux matches à 20 heures. Le premier opposera Al-Nassr à Al-Khaleej sur le terrain d'Al-Awwal Park à Riyad, tandis qu'Al-Qadisiyah rencontrera Neom au stade Prince Mohammed bin Fahd, dans la ville de Dammam, complétant ainsi la liste des qualifiés pour les quarts de finale.

Les quarts de finale en février, les demi-finales en mai

La Fédération saoudienne de football a fixé les 1er et 2 février 2027 pour les matches des quarts de finale, les deux rencontres des demi-finales devant se tenir les 4 et 5 mai de la même année, sans changement par rapport à la date précédemment arrêtée.

Les clubs engagés attendent avec impatience les rencontres des huitièmes de finale, dans un contexte où les grandes équipes souhaitent poursuivre la course au titre, tandis que les autres formations aspirent à profiter du système à élimination directe et à réaliser de nouvelles surprises dans le tournoi.