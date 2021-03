Affaire Bale, Mourinho rejette la faute sur le Real

L'entraîneur de Tottenham, Jose Mourinho, a suggéré que le fait que Gareth Bale ait mis si longtemps à se mettre en forme était la faute du Real.

Bale a connu un début de saison compliqué pour son retour à Tottenham après avoir signé un contrat de prêt d'une saison en septembre.

Il a eu du mal à retrouver sa forme physique, tombant rapidement en disgrâce avec Mourinho. Bale a été revitalisé ces derniers temps, impressionnant lors de deux matches de Ligue Europa contre Wolfsberger ainsi que d'affrontements en Premier League contre West Ham et Burnley.

Mourinho a récemment déclaré que Bale était le plus heureux, le plus en forme et le plus confiant qu'il ait jamais été à Tottenham.

Le patron des Spurs a confirmé que Bale avait eu une autre bonne réaction à sa sortie de 70 minutes lors de la victoire 4-0 contre Burnley dimanche. Cela signifie que l'international gallois est en lice pour jouer au moins un rôle lorsque les Spurs affronteront Fulham à Craven Cottage jeudi.

"Au cours des deux dernières années, il avait ce qu'il avait à Madrid", a déclaré Mourinho. «Demandez-leur [pourquoi il a fallu si longtemps à Bale pour trouver la forme]. «Peut-être que s'ils te répondent, vous comprendrez mieux pourquoi il a mis du temps."

"Peut-être que la patience était la principale raison pour laquelle il a atteint le niveau qu'il a montré ces dernières semaines."

Lorsqu'on lui a demandé si Bale serait impliqué dans le match de Fulham, il a ajouté: "Je crois que oui. En commençant ou sur le banc, je ne sais pas, nous devons décider cela. "C'est un gars tellement expérimenté donc bien sûr son opinion est très importante. Mais il a eu une bonne réaction [après le match de Burnley], une bonne séance de récupération et il sera impliqué. "Je répète le: il sera là." Le milieu de terrain Giovani Lo Celso ne sera pas repoussé malgré son retour à l'entraînement.

"Il s'entraîne avec l'équipe mais c'était une grosse blessure", a ajouté Mourinho. "Nous voulons l'amener dans l'équipe et la compétition quand il n'y a aucun risque. . "A part ça, tout le monde va bien. Encore une séance d'entraînement après ça, mais tout le monde va bien."