Afellay, très agacé : « Le fait qu'un clown... en dit long. »

Ibrahim Afellay a critiqué la gestion des affaires liées à la Coupe du monde aux États-Unis. L’ancien international néerlandais a déclaré à la NOS que les réactions aux problèmes du tournoi diffèrent nettement de celles observées lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Lors d’une table ronde organisée par la NOS, le cas de l’arbitre sénégalais Omar Abdulkadir Artan, refoulé à l’entrée du territoire américain, a été évoqué. Jan Mulder s’est dit surpris par le manque de soutien du monde du football à l’égard de l’officiel.

« Lors des tournois précédents, nous n’avions pas encore ce genre de situations », rappelle Mulder. « Personne n’était interrogé avant d’entrer dans le pays. Et voilà qu’un arbitre se fait expulser, sans que personne ne lève le petit doigt pour lui témoigner sa solidarité. C’est très décevant de la part de tous les pays. »

Selon lui, l’ensemble des arbitres auraient dû réagir plus fermement : « Si cet arbitre est renvoyé, Danny Makkelie aurait dû prendre les devants et dire : on arrête tout. »

Afellay abonde dans le même sens et compare la situation au Mondial qatari : l’indignation était alors bien plus forte qu’aujourd’hui, alors que le tournoi se déroule sur le sol américain.

« Il est frappant de comparer avec le Qatar, où tout le monde était le bienvenu », rappelle Afellay. « Ce fut finalement une Coupe du monde formidable. Or, alors que le tournoi américain vient tout juste de débuter, de nombreux remous retiennent déjà l’attention. »

« Ces personnes sont injustement refoulées pour une raison ou une autre, mais on n’entend pas leur voix », regrette Afellay. « C’est parce que c’est un pays très puissant qui fait la loi dans le monde entier. »

Il conclut par une charge sans équivoque contre le président Donald Trump : « Le fait qu’un clown dirige le monde en dit long. »