Comment regarder AFC Bournemouth - Nottingham Forest avec un VPN

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Avant-match

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth reçoit Nottingham Forest au Vitality Stadium pour un match de Premier League opposant l’une des équipes les plus en forme du championnat à une formation qui cherche désespérément à mettre fin à une série de mauvais résultats.

Le Bournemouth de Marco Rose est l’une des belles histoires de la saison. Cinq victoires en cinq matches, toutes compétitions confondues, notamment contre Manchester United, Aston Villa en Carabao Cup et le Sparta Prague en Ligue Europa, font du club un prétendant crédible à une place dans la première moitié du classement, avec des ambitions qui vont bien au-delà d’une simple place en milieu de tableau.

Nottingham Forest arrive au Vitality Stadium sous pression. L’équipe d’Oliver Glasner a perdu trois matches de Premier League consécutifs avant de battre Manchester City 3-1 lors de sa dernière sortie. Ce résultat est encourageant, mais ne suffit guère à masquer une saison jusqu’ici irrégulière.

L’attaque de Bournemouth s’est montrée particulièrement efficace. L’équipe a inscrit neuf buts lors de ses trois derniers matches de Premier League, avec Evanilson à la pointe d’un secteur offensif mobile qui a posé des problèmes à tous ses adversaires.

Forest, 16e du classement, sait qu’une nouvelle défaite accentuerait ses inquiétudes. Liam Delap et Morgan Gibbs-White devront être à leur meilleur niveau pour que les hommes de Glasner obtiennent quelque chose sur un terrain où Bournemouth s’est montré redoutable.

Bournemouth doit également composer avec un match européen cette semaine : le club recevra le Viktoria Plzen en Ligue Europa le 10 décembre, ce qui complique la gestion de l’effectif pour Rose avant cette rencontre.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder AFC Bournemouth - Nottingham Forest, notamment la chaîne TV, les options de streaming et l’heure du coup d’envoi.

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