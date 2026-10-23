adidas Football et Y-3 ont une nouvelle fois uni leurs forces pour faire revivre l’un des motifs les plus célèbres de l’histoire des chaussures de football. Aujourd’hui, les deux marques ont dévoilé la Y-3 Beast Limited Collection, qui remet à l’honneur le légendaire motif « Beast », rendu célèbre en 2006, en le réinventant pour une nouvelle génération de footballeurs.

Cette collection en édition limitée se décline sur les modèles de performance haut de gamme d’adidas, les Predator Elite et F50 Elite, en associant l’esthétique de haute couture de Yohji Yamamoto aux dernières innovations du football.

La collection célèbre la rivalité qui perdure entre deux des gammes les plus emblématiques d’adidas Football à travers deux interprétations visuelles distinctes. La F50 Elite se pare d’un bleu électrique et de détails dynamiques inspirés de la bête, qui reflètent la quête incessante de vitesse et d’agilité propre à cette gamme.

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De son côté, la Predator Elite arbore un orange saisissant et un féroce motif de tigre, symboles de puissance, de précision et de maîtrise totale sur le terrain. Les deux chaussures reposent sur les plateformes de performance les plus récentes d’adidas, permettant aux footballeurs d’aujourd’hui de profiter d’une technologie de pointe tout en portant un motif marquant issu des archives.

Fidèle à ses habitudes, adidas a choisi le match aux enjeux les plus élevés du football mondial pour les débuts officiels de la collection sur le terrain. Les chaussures Y-3 Beast seront à l’honneur lors du Clásico, portées par des joueurs vedettes d’adidas évoluant au FC Barcelone et au Real Madrid, sur l’une des plus grandes scènes du football.

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Les Predator Elite orange seront aux pieds de Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Pedri, Raphinha, Marc Bernal et Pau Cubarsí, tandis que les F50 Elite bleu électrique seront portées par Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodrygo, Brahim Díaz et Dean Huijsen.

En donnant vie sur le terrain à la rivalité emblématique entre la Predator et la F50, ce match ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des éditions limitées les plus convoitées d’adidas Football.

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À découvrir : la collection adidas Y-3 Beast

La nouvelle Y-3 Beast Limited Collection d’adidas est disponible dès maintenant chez certains revendeurs et en ligne sur adidas.



