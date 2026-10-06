adidas a officiellement dévoilé la David Beckham Predator, une chaussure en édition spéciale qui marque le 25e anniversaire de l’un des coups de pied les plus emblématiques de l’histoire du football. Co-conçu aux côtés de Beckham, ce modèle signature de troisième génération rend hommage à son inoubliable coup franc inscrit à la 93e minute contre la Grèce, le 6 octobre 2001.

Ce but dramatique a assuré à l’Angleterre sa place à la Coupe du monde de la FIFA 2002, consolidant la réputation de Beckham comme joueur décisif dans les grands moments et définissant l’héritage de la gamme adidas Predator. Cette nouvelle sortie rend hommage aux chaussures originales portées lors de ce légendaire après-midi à Old Trafford, avec un coloris blanc et rouge épuré qui mêle l’héritage classique du football à une confection haut de gamme.

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Un élément marquant du design est l’intégration du logo Trefoil d’adidas, qui n’apparaît que pour la deuxième fois sur une Predator. Après l’édition spéciale sortie par Beckham en 2024, rapidement épuisée, le Trefoil est devenu synonyme de sa ligne signature, créant un lien distinctif entre le style adidas Originals et des chaussures de performance de tout premier ordre.

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S’inspirant sur le plan technique du concept adidas Predator Elite FT L-Tech, la chaussure associe le savoir-faire traditionnel du cuir à l’innovation moderne. Le design présente un avant-pied en cuir premium qui offre le toucher souple et le confort naturel des chaussures classiques, tout en conservant le maintien léger attendu dans le football d’aujourd’hui.

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Pour parachever l’ensemble, on retrouve l’emblématique languette repliable, habillée d’un cuir rouge profond et ornée d’un logo Trefoil brodé. Le motif Trefoil se prolonge sur toute la silhouette, avec les Three Stripes latérales externes et internes remplies de logos répétés en toute subtilité. Des touches personnelles incluent un marquage Beckham sur mesure au niveau du talon latéral, pour achever un design qui fait le lien entre nostalgie et ingénierie moderne de la chaussure.

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Acheter : les chaussures David Beckham x adidas Predator

Les chaussures adidas David Beckham Predator sont d’ores et déjà disponibles à l’achat chez certains revendeurs et en ligne sur adidas.



