Adidas dévoile le ballon officiel de la finale de la Coupe du monde de la FIFA 26™

Adidas dévoile aujourd’hui le ballon TRIONDA FINAL, ballon officiel des demi-finales, du match pour la troisième place et de la finale de la Coupe du monde de la FIFA 26™, conçu pour sublimer les moments les plus marquants du football mondial.

Inspirée du ballon TRIONDA présenté en octobre 2025, cette version FINAL reprend la structure performante de son aînée tout en lui offrant un nouveau look. Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA, adidas dépasse la simple variation de couleurs et propose un design spécial qui souligne l’enjeu des rencontres décisives.





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Son esthétique évoque le parcours vers le sacre suprême du football. Une touche dorée raffinée fait référence à la Coupe du monde de la FIFA™, sur un fond noir qui rehausse l’aspect et le toucher du ballon, créant une identité visuelle à la fois audacieuse et élégante pour les phases finales. Des touches dynamiques de rouge et de rose insufflent de l’énergie au design tout en créant un lien visuel avec les chaussures portées sur le terrain.

Le ballon TRIONDA FINAL rend hommage aux villes hôtes des rencontres décisives par un style linéaire audacieux intégré directement dans les motifs des panneaux. Les quatre villes accueillant les demi-finales, la petite finale et la finale – Dallas, Atlanta, Miami et New York – sont mises en évidence sur les panneaux principaux, tandis que les autres villes hôtes s’intègrent dans les éléments triangulaires du motif, créant un récit à plusieurs niveaux à la surface du ballon.

Le ballon conserve la même structure à quatre panneaux, la même forme de panneaux et la même texture de surface que le TRIONDA, afin d’assurer des performances identiques du coup d’envoi au coup de sifflet final. Sur le plan technique, ses coutures profondes et ses textures de surface stratégiques optimisent l’aérodynamique et garantissent une trajectoire stable. Le TRIONDA FINAL intègre la dernière évolution de la technologie adidas Connected Ball, qui fournit des données précises en temps réel pour aider les officiels à prendre des décisions plus rapides et enrichir les informations sur le jeu.

Le ballon officiel TRIONDA FINAL est disponible à l’achat dès aujourd’hui dans les boutiques adidas, dans certains magasins sélectionnés et en ligne sur adidas.com.