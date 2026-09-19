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Adani sur le Tottenham de De Zerbi : « Les résultats ne sont pas là et les performances sont souvent ternes. Travailler, beaucoup »

Tottenham

Lele Adani a donné son avis sur la période très difficile de De Zerbi à Tottenham en répondant à un utilisateur sur X

Le Tottenham de De Zerbi s’enfonce : contre Aston Villa, une troisième défaite en 5 matches est arrivée. Les Spurs sont avant-derniers avec 2 points, mais Fulham et Coventry doivent encore jouer. Lele Adani, ami et grand soutien de Roberto De Zerbi, analyse ainsi le moment négatif des Londoniens en répondant à la question d’un utilisateur sur X : « Question polie et respectueuse, qui mérite une réponse à la hauteur. Le travail que De Zerbi doit faire est important et complexe, et je crois qu’il n’a pas réussi à donner une identité. Les résultats ne sont pas là, mais les performances sont souvent ternes et l’équipe manque de fluidité. Travailler, beaucoup. »

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